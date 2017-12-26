冬泡温泉时间过长可能导致猝死

日本人酷爱泡温泉，但泡温泉有时也要付出代价，日本每年约有1.4万人因泡温泉不当而死亡。

日本专家经研究发现，泡温泉可能导致中暑，最坏可能造成猝死。

血管易变窄。实验结果显示，人体进入到44摄氏度水中后，10分钟内体温便可上升到40摄氏度。

研究人员将被麻醉的老鼠分别放入40摄氏度至45摄氏度的水里，观察老鼠的体温及呼吸情况变化。结果，被放入40摄氏度水里的老鼠很快就苏醒了，而其他被放入高于41摄氏度水里的老鼠则没有苏醒，并在30分钟至2小时内停止了呼吸。

由此，研究人员发现，长时间放在热水中的老鼠会因血管收缩而导致心脏血液流量下降。按“热胀冷缩”的常理，血管本应该在暖水中得以扩张。研究人员认为，被放入热水中产生的压力是血管收缩的主要原因。

老鼠平均体温为38摄氏度，其排汗系统也和人类有差异。但研究小组认定，人类会呈现相似反应，若在泡温泉时体温过热有猝死可能。(吴小毛)