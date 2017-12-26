分娩8大危险不可小觑

孕妇生产过程中有大量不确定因素，还可能出现一些突发的并发症，严重者可能危及产妇和宝宝的生命。孕妇分娩时可能出现的几大高危并发症：

TOP8：胎膜早破

危急指数★★

胎膜早破俗称早破水，指胎膜在胎儿未足月时破裂，是妊娠期常见的并发症。

怀孕期间任何孕周均可发生胎膜早破，但更多见于妊娠中晚期。怀孕37周前胎膜早破的发生率为2.0%～3.5%。胎膜早破对妊娠、分娩不利的影响是早产率升高，围生儿死亡率增加，宫内感染率及产褥感染率皆升高。

TOP7：胎儿窘迫

危急指数★★★

胎儿在宫内有缺氧征象，危及胎儿健康和生命，称为胎儿窘迫。胎儿窘迫是一种综合症状，是当前剖宫产的主要原因之一。发生率为2.7%～38.5%。胎儿窘迫多因胎盘功能不全导致，胎儿得不到足够的供氧，引起胎儿生长迟缓、红细胞增多症、胎动减少，严重时甚至引起胎儿死亡。

TOP6：胎盘植入

危急指数★★★★

胎盘植入是产科严重的并发症之一，可导致产妇大出血、休克、子宫穿孔、继发感染，甚至死亡。多产、人工流产、引产、剖宫产、产褥感染、子宫切开史、盆腔放疗史、前置胎盘、高龄被认为是导致胎盘植入的高危因素。对有高危因素的产妇，产前彩超筛查胎盘植入是必要的。胎盘植入是妊娠的严重并发症之一，诊断有一定难度。胎盘植入患者子宫切除已成为围生期子宫切除的第一位原因。

TOP5：产后出血

危急指数★★★★

胎儿娩出后24小时内，阴道分娩者阴道流血量超过500毫升，剖宫产者阴道流血量超过1000毫升，称为产后出血。产后出血多发生在产后两个小时内，是分娩期的严重并发症，其发生率占分娩总数的2%～3%。

TOP4：脐带脱垂

危急指数★★★★

是指孕妇的胎膜破裂，脐带脱出宫颈口。若胎膜已破，脐带进一步脱出于胎先露的下方，经宫颈进入阴道内，甚至经阴道显露于外阴部。脐带脱垂是一种罕见的并发症，发生率占分娩总数的1％。脐带脱垂对胎儿危害极大，因宫缩时脐带在先露与盆壁之间受挤压，致脐带血液循环受阻，胎儿缺氧，发生严重的宫内窘迫，如血流完全阻断超过7分钟，则胎儿可能迅速窒息死亡。

TOP3：颅内出血

危急指数★★★★★

是指孕妇在分娩过程中突发脑血管意外导致的颅内出血，通常是孕妇在分娩时血压突然升高引发。非外伤性脑出血大多是脑血管畸形、脑动脉瘤破裂出血造成。一般认为，脑血管畸形、脑动脉瘤在血压高或血压波动大时容易发生破裂，而孕妇在妊娠期间容易出现孕期高血压。

TOP2：子宫破裂

危急指数★★★★★

子宫破裂是指在妊娠晚期或分娩过程中子宫体部或子宫下段发生的破裂，是直接威胁产妇及胎儿生命的产科严重并发症。

子宫破裂多发生于难产、高龄多产和子宫曾经手术或有过损伤的产妇。子宫破裂绝大多数发生于妊娠28周之后，分娩期最多见，目前发生率控制在1％以下，产妇病死率为5%，婴儿病死率高达50%～75%，甚至更高。

TOP1：羊水栓塞

危急指数★★★★★

羊水栓塞是指母亲的肺动脉被羊水梗死。在分娩过程中，羊水突然进入母体血液循环引起急性肺栓塞，过敏性休克，弥散性血管内凝血，肾功能衰竭或猝死。这是一种罕见的分娩期并发症。

羊水栓塞是产科最凶险的并发症，发病率4/10万～6/10万，死亡率高达70%～80%。一旦发生，产妇死亡的概率非常大。羊水栓塞多发生在产时或破膜时，亦可发生于产后，多见于足月产，但也见于中期引产或钳刮术中，大多发病突然，病情凶险。

由于该情况在分娩前常不能预计，所以在分娩的过程中要密切观察产妇。

对于在孕期检查有高危因素的孕妇，在妊娠足37周，孕妇应停服各类保胎药物，根据情况要增加产前保健次数，必要时及时入院治疗，择期终止妊娠。