怀孕了还能做阴道超声吗

32岁的王女士结婚两年一直想要个宝宝，终于有了停经、恶心的症状，尿妊娠试验阳性，但因为患有盆腔炎病史，非常担心，焦虑地问医生：“我的宝宝是在宫内吗？”医生建议她做阴道超声检查，小王担心超声波会损害腹中的宝宝，不愿意接受检查。

目前，医学超声检查即B超检查，是患者就诊时经常接触到的医疗检查项目，人们对它已经不陌生，但是阴超检查，妇女朋友中还是有一部分心存顾虑。其实，阴超检查就是经过阴道进入的医学超声波检查方法。这种检查有利于发现一些细小的病变，精确率较高，对妇女盆腔、子宫、输卵管等均有良好的声学界面，在病变增殖、肿大时，可以通过阴超检查，为临床诊断提供重要的依据。

当育龄妇女停经、尿妊娠试验呈阳性时，尤其是那些有少量阴道出血者、恶心呕吐等妊娠反应严重者、有异位妊娠史者、有盆腔炎症史者，常担心宝宝是否发育正常。因为绝大多数妇女是正常的宫内妊娠，但也有一小部分妊娠可能不在宫内，为异位妊娠，或者是葡萄胎等滋养叶细胞疾病等。超声检查，尤其是阴超检查，可在停经40天起就明确地告诉受检者是否是宫内妊娠，或发现早期的异位妊娠，及时处理，避免异位妊娠破裂造成腹腔内大出血的严重后果。

孕妇在停经50天起就可以通过阴超观察到宝宝的胚芽，并可看到宝宝的胎心搏动。孕早期做超声检查，还可及时发现葡萄胎等滋养叶细胞疾病，观察子宫、卵巢等盆腔脏器的病变，以免延误病情。

不少准妈妈担心超声波会损害腹中的宝宝，对超声检查有顾虑。其实，只有当超声仪器输出功率偏大，操作违反规范时，才会损害被检对象。国内外专家已经做过专门的实验和研究，现在生产的仪器输出功率均严格限制在正常无损伤的范围内，并且每年有专家校验。从事超声的工作者都经过了严格的专业培训，同时又有质量控制中心监督，都在安全范围内进行诊疗，所以准妈妈不用担心。

当医生建议您接受阴超等检查时，不必有所顾虑，因为它是值得做的。