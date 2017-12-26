4类人不适合泡脚 泡脚有个“三不”“两度”

近日，有媒体报道，武汉一位46岁的刘女士因泡脚不当，导致动脉瘤破裂，最后抢救无效死亡。对此，医生指出，经常泡脚并非所有人都适合。糖尿病患者、孕妇及脚部有皮肤病的患者就特别要注意。

四类人不宜泡脚

1、对下肢动脉硬化闭塞症的患者：对这类患者来说，下肢缺血，肢体发冷，热水泡脚已无用武之地了。这些患者的动脉硬化，弹性显著降低，热水泡脚并不能扩张硬化闭塞的血管。反而加重缺血，甚至出现坏死。如果病人没有重视起来，或者一直找不到病因，最后就会面临截肢的后果。

2、静脉曲张患者：静脉曲张的主要病因是静脉瓣膜功能不全。泡脚时，脚部温度的升高只会增加局部血流量，不能改变静脉回流的速度，反而可能加重静脉回流负担，导致曲张的静脉进一步扩张，加重下肢充血，使病情加重。

3、糖尿病患者：糖尿病足是糖尿病常见的并发症，其中神经病变型糖尿病足的部分患者，可以表现为腿足感觉奇冷，怕冷。因此，热水泡脚很容易成为一个舒适的选择。但是神经病变一旦存在，患者对痛觉、水温的感觉反馈机制失灵。因此患者往往会不断加热水，哪怕已经严重烫伤，也浑然不知。

4、心脑血管患者也不适合泡脚：高水温会使神经受到刺激毛细血管扩张，高温会加速血液流量，短时间内增加心脏血管的负担，有加重病情的危险。

泡脚有个“三不”“两度”

三不饭后不宜马上泡脚 饭后泡脚是很多人的选择，但是要注意，由于饭后胃部的消化需要供血，泡脚会将血液引流到身体其他部位，为了避免导致消化不良，建议饭后一小时再泡脚。

泡脚不要看书、看电视 泡脚时看看电视、看看书报十分惬意，但其实这是不大好的习惯。看书、看电视的时候需要集中精力，脑部要集中供血，脚部对温度感知也较差，建议泡脚的时候听听一些轻音乐，放松身心。

泡完脚不要马上睡觉 睡前泡个脚也是很多人的选择，泡完脚后我们都会认为身体暖了，直接盖上被子睡觉更能保暖，其实在泡完脚后，温度并未完全到达全身，此时建议对脚部、小腿做一些简单易行的按摩，让热量传到全身，在冬天这样睡觉更加保暖。

两度温度 冬天泡脚多数人都喜欢用非常热的水，但是温度过高容易使血管扩张过度，回流过多，容易出现头晕、头胀，所以一般泡脚的温度建议在45℃左右。

时间长度 有时我们泡脚的时候听着音乐不自觉地就泡上半个小时，甚至更长时间，然而过长时间泡脚不仅也会导致血液回流过多出现头晕、头胀，而且对皮肤也不好，容易出现局部皮肤干燥等问题，20~25分钟即可。