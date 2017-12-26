“情绪食补”要分年龄

英国伯明翰大学近日一项新研究认为，饮食可以影响情绪，不同年龄段的人需要不同的“情绪食补”。

研究人员设立在线调查问卷，邀请全球各地的受访者反馈自己的饮食和情绪状况，探究饮食对神经化学和神经生物学产生的影响。分析调查所得数据显示，不同年龄段的人需要不同的饮食来保持良好的情绪。18~29岁人士需要提高神经传递介质前体供应量，提高大脑中神经传递介质前体的密度，而多吃肉类能有效促进这一进程；30岁以上人士则需要增加抗氧化物摄入，比如多吃水果，同时还要避免不当刺激交感神经系统，比如少喝咖啡，少吃升糖指数高的食物，吃好早饭。

研究人员解释称，年轻人的情绪似乎更容易受到大脑中化学物积累的影响。吃肉加运动有助于大脑积累血清素和多巴胺，这两种化学物有利于改善情绪。年轻人如果每周吃肉少于三次、运动不足三次，情绪低落和心理压抑的可能性就会显著增加。与此不同的是，随着年龄的增长，体内自由基的形成增多，导致大脑紊乱，影响身体调节压力的能力，加大出现情绪问题的概率，身体对抗氧化物的需求大幅增加。

下一步，科学家们将研究饮食对情绪的影响在男女之间的不同表现。（赵乾铮）