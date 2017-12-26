出生季节与疾病风险有关系

美国宾夕法尼亚大学一项新研究发现，出生季节同婴儿健康隐患相关联。

研究人员试图根据对人们的出生季节的分析，探索环境差异与疾病风险之间的关系。他们收集了美国、韩国和中国台湾地区1050万份个人电子健康记录。结果发现，由于季节变化，女性怀孕期间所处的环境不同，可能会影响后代一生的疾病风险。

具体来说，如果孕早期在夏天，会使孩子日后出现心律不齐的风险升高，这是因为通常空气污染在夏季更严重。此前有研究称，心律不齐，特别是心动过速，同中风相关联。也就是说，冬天出生的孩子日后中风风险比较高。如果孕晚期在夏天，这时孕妇体内维生素D水平高，维生素D可以增强免疫系统功能，预防自身免疫性疾病，减少糖尿病风险。也就是说，秋季出生的宝宝日后相对不易患糖尿病。此外，该研究发现，妊娠期长期暴露在低水平阳光下的孕妇，生下的孩子患2型糖尿病的风险较高。该研究报告发表在《美国医学信息学会》杂志上。该研究作者博兰博士表示：“我们的研究结果表明，环境因素对儿童疾病有重要影响。”（楼琳娜）