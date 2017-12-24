男子头痛30多年找不到原因 结果竟是膀胱出毛病

一个头痛，已经困扰了彭先生30多年。

50多岁的彭先生，在30年前无明显诱因突然出现头部剧烈头痛，几分钟后又自行缓解。前几次出现时未引起他的重视，后来头痛逐渐加重，他开始去医院寻求治疗。

当地医生听了他的描述，怀疑可能是血压升高引起的，然而通过检查发现，彭先生的血压却是正常的;医生又给他做了其他的一些检查，都没有发现特殊异常。于是医生拟诊为“头痛查因”，给彭先生开了一些治疗头痛的药物，然而，吃完了这些药之后，彭先生觉得头痛并没有得到缓解。

30多年来，彭先生辗转就诊于各大医院，被诊断为“偏头痛”、“神经性头痛”等，但是予以对症治疗后头痛都没有得到缓解。他一直忍受着病魔的折磨，却始终没有找到自己头痛的根源。

半年前，彭先生再次以“间歇性头痛30余年”就诊于中南大学湘雅医院泌尿外科。经过详细询问病史后，我们获得了一条重要的病史信息：彭先生每次头痛都是发生在排尿前后;头痛的时候他的收缩压可以高达200mmHg。

在经过尿24小时VMA以及膀胱CT等检查后，彭先生最终被诊断为“膀胱副神经节瘤(也称为膀胱异位嗜铬细胞瘤)”。经过充分的术前准备，他在湘雅医院泌尿外科接受了腹腔镜膀胱副神经瘤切除术，术后头痛症状完全消失，困扰他30多年的问题得到最终的解决。

嗜铬细胞瘤是一种能自主分泌肾上腺素、去甲肾上腺素、多巴胺等儿茶酚胺类强烈收缩血管的神经递质，会使血压急剧上升，而肿瘤受到挤压时，收缩压可在短时间内上升至230mmHg以上，因此极易造成心脑血管严重并发症。

当嗜铬细胞瘤位于肾上腺外时，称为副神经节瘤。

对于膀胱副神经节瘤患者，由于在排尿时膀胱壁肌层以及盆底肌肉剧烈收缩，往往引起儿茶酚胺类物质大量快速释放，导致血压在排尿时急剧上升，引起剧烈头痛、头晕、心慌、大汗以及恶心等症状;而在排尿间期，由于膀胱空虚，膀胱壁松弛，分泌的儿茶酚胺类物质积聚于肿瘤内，往往不会引起血压上升，因此可以无任何表现。

这类患者往往会因为剧烈头痛而就诊于神经内科，但是患者在就诊时，血压多处于正常或轻度升高的状态，因此常常被误诊为“偏头痛”、“神经性头痛”等。这无疑会给患者的治疗带来巨大的阻碍。

所以想提醒大家，对于排尿前后出现的头痛，要警惕祸源在膀胱，建议及时到泌尿外科就诊。 （中南大学湘雅医院泌尿外科 刘龙飞 李名浩 肖 桥 汪次奎）