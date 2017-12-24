广东基层医院门诊量增7% 县域住院率达80.5%

自今年7月15日正式启动以来，广东公立医院综合医改已将满半年，成绩如何？

12月22日，国家卫生计生委在粤举办广东综合医改进展情况媒体沟通会。会上，广东省卫生计生委主任段宇飞介绍，综合医改启动以来，广东在推进医联体建设、加强基层医疗卫生服务能力等方面均取得显著成效。分级诊疗秩序初步形成，病人看病回归基层，基层卫生院、社区卫生服务机构门诊量较去年同期增长7.0%，涨幅高于公立医院，县域内住院率达80.5%。

医联体建设

已组建349个医联体，三级医院全参与

今年以来，为了更好地推进分级诊疗制度，将优质医疗资源下沉，从国家到广东都在大力推进医联体建设。

段宇飞介绍，广东在珠三角和粤东西北、城市和农村因地制宜推动多种形式的医联体建设。截至11月13日，全省共组建了349个医联体，其中医疗集团52个、医疗共同体111个、专科联盟106个、远程医疗协作网16个、其他类型64个。全省163家三级公立医院全部参与医联体建设工作。各地市申报有成效的医联体59个。目前，各市全部出台分级诊疗制度建设的实施方案，分级诊疗秩序初步形成。1-10月，全省县域内住院率已达80.5%，比2016年提高0.7个百分点。全省有13个地级市市域内住院率高于90%。

医保支付改革

年底前按病种分值付费病种数不少于千种

段宇飞表示，全省综合医改以来，医保支付方式分类改革加快推进，各市已基本建立总额管理，普通门诊费用以按人头付费为主，住院费用以按病种、按服务单元为主的多元复合式医保支付方式。

同时，大力推进医保管理体制改革，组建了省医保基金管理中心；在中山、东莞、珠海三市开展医保基金管理体制机制改革试点；研究推动医保省级统筹，增强医保基金统筹共济能力。

段宇飞透露，今年起，广东在全省全面开展按病种分值付费，要求各市年底前按病种分值付费的病种数不少于1000种。将日间手术和符合条件的门诊特定病种纳入按病种收付费范围，参保人住院手术前在同一医疗机构的门诊必需检查费用可纳入当次按病种付费结算范围。

家庭医生签约

21地市全面开展，全人群覆盖率为41.45%

段宇飞表示，截至目前，家庭医生签约服务逐步走上制度化轨道，实行分类签约、有偿签约、差别化签约，家庭医生团队激励机制同时建立。

21个地市全面开展家庭医生签约服务，17个地市出台了以服务包为基础路径的签约服务收付费标准，开始有偿签约服务。截至12月14日，广东省全人群签约服务覆盖率为41.45%，重点人群签约服务覆盖率为63.36%。

药品集团采购

“深圳模式”一年省15亿元

段宇飞介绍，2016年，深圳市在全国率先尝试“政府引导、市场主导”药品集团采购模式，预计全年可节省药品费用15.37亿元。国务院医改办对深圳市药品集团采购（GPO）给予了充分肯定，认为这是现代健康服务业的新业态，要求尽快探索建立起GPO中国标准，加快推广深圳GPO做法。

接下来，广东将把GPO做法推广至广州，正在抓紧制订实施方案。同时，允许各地在省和广深药品采购平台上采购，鼓励三个平台形成有序良性竞争态势。

社会办医

民营医院占比逾四成，医护可全省多点执业

段宇飞表示，广东简化行政审批、放宽机构准入、实行医保同等对待，落实社会办医的税收、财政、收费、用地、投融资等保障措施，鼓励和引导社会资本投资办医。

全省民营医院占比从2009年的25.6%提高到2016年的44.5%。放开医师多点执业，在全省范围内实行医师及护士第一执业地点报备制、省域注册有效制、多点执业注册网络备案制，推动医务人员由“单位人”向“社会人”转变。医养结合协作机制更加健全，东莞、江门、广州、深圳四个国家级试点积极探索医养结合新模式。

中医药强省

建1416个中医馆，基层中医药服务能力提升

近年来，广东大力推进中医药强省战略，截至2016年底，全省有中医医疗机构19549个，其中中医医院172家，中医门诊253家，中医诊所2970家，中医类村卫生室16154家。中医医疗机构床位数49493张。中医医疗机构总诊疗人次15113.5万，总入院人次153.9万。

段宇飞表示，综合医改以来，基层中医药服务能力显著提升，截至今年12月，全省1416个中医馆建设扎实推进。截至去年年底，全省99.77%的社区卫生服务中心、99.57%的乡镇卫生院、95.88%的社区卫生服务站、80.15%的村卫生室能够提供中医药服务，相关指标考核居全国前列。