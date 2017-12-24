“天灸”要发疱才有效？  不靠谱！

年过五十的王伯，每到冬至前几日必定要从北方飞到广州，只为了“天灸”贴药。广州日报全媒体记者从中山大学孙逸仙纪念医院获悉，每到秋冬季节，王伯就会被过敏性鼻炎折磨得不得安生，也曾多次到医院进行检查治疗，尽管治疗可以暂时缓解症状，但病情经常反复，王伯为此十分苦恼。后来，王伯试着连续2年到中山大学孙逸仙纪念医院贴药，现在，他出现过敏性鼻炎和哮喘的次数减少了，症状也轻多了。不过，王伯每次都有困惑：“为什么广州医生不主张‘发疱’，而网上却说‘起疱才有疗效’呢？”

中山大学孙逸仙纪念医院中医针灸专科主任易伟民副主任医师指出，现代临床医学已不主张天灸“发疱”，原因有三个。第一，不损伤皮肤，也能维持一个较长的作用时间。第二，发疱后如果不注意卫生，很容易引起皮肤感染，留下疤痕，不美观。第三，发疱后给工作和生活带来不便，不舒适且容易污染衣物。“天灸”是在人体体表贴敷药物，使局部皮肤充血、潮红，极少部分患者会起疱，通过药物、节气、腧穴及经络的作用，达到治疗疾病的目的。只要皮肤充血、潮红即达到治疗效果。

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那么，究竟哪些人适合天灸，哪些人不适合呢？其实，天灸适合患有慢性疾病的人群，尤其是属于虚寒性体质的人，这类人通常表现为怕冷、肢体冰凉、易感冒、出虚汗、夜尿频多等。天灸不但可以治疗疾病还能预防疾病，对于那些看似没病，但身体处于亚健康状态的人，特别是属于虚寒性体质的人，天灸就有防病保健的作用。

有观点认为“年老体弱者或者儿童不适合天灸”，易伟民指出，这种说法有失偏颇。天灸的对象一般没有年龄限制，半岁以上的幼儿也是适用的，只是所用辅料不同，比如儿童一般用蜂蜜和药，而成人则用姜汁和药。

有人对天灸的疗效持怀疑态度，易伟民表示，每种治疗方法不可能对每种疾病有100%的疗效，但由于病种不同，效率也会有不同，比如对过敏性鼻炎、哮喘、慢性关节疼痛，有效率可达85%以上。对于一些病程较短、病情较轻的病症是可以根治的。

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理论上讲，三伏贴和三九贴同年都要贴，效果才会好。但是，如果夏季没有贴“三伏贴”，冬天仍然可以贴“三九贴”，3 年为 1 个疗程，同样能防病治病。

他指出，每一“九”的头一天是最佳贴敷时间，但也不必拘泥，错过了一两天也是可以的，不会影响敷贴效果。每次贴敷时间一般为小儿0.5~2小时，成人2~4小时，贴敷后，若局部皮肤微红或有色素沉着、轻度瘙痒均为正常反应，不必紧张；如敷后局部有蚁走感或皮肤出现发红、灼热、疼痛时，可提前取下。反之，如贴后皮肤微痒舒适者可酌情延长贴药时间。

如今，由于操作方便，成本低，无论正规医院、社区还是保健场所、美容院，均开展天灸疗法，一些机构对于天灸人群的选择更是“来者不拒”逢人都贴。易伟民特别提醒，很多贴药人员缺乏专业医学知识背景，如部分保健机构、美容场所并未持有中医执业资格，随便实施天灸是不可行的，建议找具有天灸贴药的中医专科医生贴药。（记者任珊珊 通讯员刘文琴、镇艳）