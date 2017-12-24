淋巴管肌瘤病  早期胸片可无异常

在近日举行的华南区第二届淋巴管肌瘤病（以下简称LAM）患者教育会上，广州医科大学附属第一医院呼吸内科副主任医师刘杰指出，由于淋巴管肌瘤病与其他肺部疾病症状相似，早期胸片可无异常改变，很容易被误诊漏诊。他提醒，育龄女性如果突然出现剧烈的胸痛气促症状，要警惕、及早排查LAM的可能。

年近七旬的徐姨20年前因呼吸困难、走路气喘，先后在武汉和深圳的医院做过CT检查，被诊断为特发性肺纤维化。三四年前，徐姨体检时发现肺部有新的异常，盆腔还有积液。当时她一度瘦成“皮包骨”，腹水涨得非常难受，而且呼吸不畅，缺氧头晕。后来，在广医一院呼研所经过一周的检查治疗，医生确诊她得的是淋巴管肌瘤病。经过靶向药物治疗后，她的腹水逐渐消失，呼吸也变得顺畅，基本不需吸氧，可以跟朋友去跳广场舞了。

“LAM的症状和肺大泡、肺气肿、肺纤维化等其他肺部疾病极其相似，早期胸片可能没有异常，很易被误诊、漏诊。”华南区肺淋巴管肌瘤病专病门诊负责人刘杰介绍，LAM是一种介于良性肿瘤和癌症之间的低度恶性肿瘤，几乎仅发生于女性，绝大多数患者为育龄期妇女。气胸（肺穿孔）和呼吸困难是LAM最常见的两个临床症状，轻度患者会出现运动后气促，严重者走平路都会喘。

刘杰提醒，育龄女性如果出现胸痛气促症状，搬重物时突然胸痛或者呼吸困难，一定要尽早进行排查。如果高分辨率CT发现两肺弥漫分布、多发、直径大多在2mm~5 mm大小、薄壁囊性改变，应高度怀疑LAM，必要时可以通过活检确诊。（记者王婧、翁淑贤 通讯员韩文青）