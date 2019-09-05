“误诊”凸显信息时代新风险

8月中旬，四川泸州68岁王大爷到泸州市人民医院消化内科看肠胃病，出院诊断书显示怀疑为子宫肌瘤。9月2日，医院给媒体发来文字说明，向王先生公开道歉。文字说明显示，当事医生未认真检查直接打印存档导致该事件发生，调查未发现住院期间诊疗行为异常。（9月3日《新京报》）

对于这起事件，有观点认为，是涉事医生极不负责任的体现，暴露出医院在管理方面的漏洞。这一观点当然有一定道理，但却是用传统的眼光来看待信息时代出现的新问题。在信息时代下反思这起事件，或许更应该担心医疗信息方面存在的诸多新风险。

近几年，类似笑话已多次发生。一个重要原因是，电子病历和电子处方都存在很多模块，医生通过复制粘贴可以省很多事，但也很可能将其他患者的内容保留在病历或处方之上，却未觉察。这次错误很可能是涉事医生套用了一位女性患者的病历模块，而没有将内容删除干净。

医疗信息化带来很多好处，但也带来一些新的风险。更要看到，预防风险的传统方式，难以适应信息化时代的特点。复制粘贴在病历书写等方面的广泛运用，会使出错的可能性大增，且个人存在视觉盲点，医生很难自己发现问题。因此，是否应该顺应信息时代的特点，针对医疗电子信息出台查对制度，值得医疗系统认真思考。 唐传艳（医生）