冬季呼吸道传染病易发 疾控专家推荐五大预防措施

冬季天气寒冷，是很多疾病的高发季节，百姓应采取哪些措施才能科学地预防疾病发生？12月22日，国家卫生计生委就冬季常见疾病有关知识举行发布会，中国疾病预防控制中心传染病预防控制处副处长李中杰表示，呼吸道传染病作为冬春季易发疾病，病原往往易在托幼机构、学校等集体场所，短时间出现集中发病，给学生和家长的生活带来不便，公众需掌握和了解呼吸道传染病相关知识，采取科学的预防方法可降低呼吸道感染和发病的传播风险。

发布会现场

呼吸道传染病有三大传播方式 疫苗是预防传染病最有效方法

据介绍，呼吸道传染病是以呼吸道症状为主的一类疾病，主要是由病毒、细菌、衣原体、支原体等病原引起。常见的呼吸道传染病有流行性感冒、麻疹、风疹、猩红热、百日咳、流行性脑脊髓膜炎以及腺病毒感染等。李中杰表示，不同病原种类引起的人体感染症状临床严重程度差别比较大，许多病原引起的症状是很轻的，属于自限性疾病，不用特殊的治疗，依靠人体自身的抵抗力、免疫力也能康复。部分病原会引起上呼吸道症状，如咽部、鼻部一些轻微症状，像咽痛、鼻涕等。有些病原会引起比较重的症状，如上呼吸道感染、肺炎、支气管炎，还有一些急性呼吸窘迫综合征等。尤其是对于某些特殊人群，像老年人、年幼儿童、孕产妇，还有患慢性疾病的人群感染呼吸道传染病以后危害相对较大，容易并发脑膜炎和心肌炎等疾病。

李中杰表示，呼吸道传染病主要有三种传播方式，第一是飞沫传播，患者通过咳嗽或者打喷嚏，喷出带有病菌的飞沫，通过飞沫进行传播。第二是空气传播，患者产生的飞沫核，在空气中可长期漂浮存在，通过空气传播病原。第三是接触传播，患者排出了病原污染的物品，桌面或者学校的儿童玩具污染以后，健康人接触被污染物品也会感染。

“世界卫生组织通过大量的全球科研工作者和应用实践证明，预防传染病最有效、最经济的方式是接种疫苗。”李中杰介绍，目前我国已将多种传染病纳入免疫规划项目，如麻疹、风疹、百日咳、流脑等，通过对适龄人群进行免疫接种，在人群中建立对特定病原的免疫屏障，能够有效减少感染、发病和重症的发生。

良好的个人卫生习惯是预防呼吸道传染病的重要手段

在日常生活中保持良好的个人卫生习惯，也是预防呼吸道传染病的重要手段。李中杰介绍百姓应该从以下五点做好预防措施。

第一，健康行为和生活方式是增强身体素质、提高身体抵抗力的重要保证。在日常生活中要积极倡导健康生活方式，保持充足的睡眠、充分的营养、适当的体育锻炼。

第二，勤洗手可以减少通过接触病原感染的风险。勤洗手对于流感引起的呼吸道传染病防护措施是非常重要的习惯，尤其是在咳嗽、打喷嚏之后，在就餐前或者接触污染的环境之后，要注意多洗手，彻底洗手。

第三，保持家庭和工作场所的环境清洁和良好的通风状态也非常重要，注意打扫居室、开窗通风。

第四，呼吸道传染病高发季节应尽量减免去人群密集的公共场所，可以减少与患病人群的接触机会，尽量避免接触呼吸道感染的患者，如像家庭成员需要照顾患者应尽量佩戴口罩。

第五，保持良好的呼吸道卫生习惯。在咳嗽、打喷嚏时注意要用纸巾、毛巾捂住口鼻，咳嗽或者打喷嚏之后要及时洗手，尽量避免用手直接接触眼睛、鼻子、口腔等部位。

李中杰提醒，如果一旦出现发热、咳嗽、咽痛、流涕等症状，应该自觉主动地居家休息，到公共场所要佩戴口罩，避免将感染呼吸道病原传染给其他人，如果症状比较重要及时到医院就诊，获得有效的治疗。（孙慧）