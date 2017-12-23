天冷孩子被冻成面瘫  3岁以上最易中招

仅半天的专家门诊，浙大儿院神经内科副主任医师毛姗姗就接诊了5名面瘫小患者。

毛姗姗给出解释：“孩子的抵抗力原本就不如大人，冬天稍不注意，孩子们就容易感冒发烧，受到病毒感染，如若遇到寒冷天气，孩子面瘫的几率就更高。”仅半天的专家门诊，毛姗姗就接诊了5名面瘫小患者。我们在门诊中，经常发现面瘫的小患者之前有过感冒发烧的病史，有的孩子在大风中玩耍过，甚至还发现有的孩子，家长用电瓶车带去上课，而没有任何保暖措施，过了没多久，就发现孩子面瘫。” 毛姗姗说。

面瘫，又叫面神经肿胀，它是一种常见病、多发病，不受年龄限制。在经过颞骨面神经管时，神经受压，阻断神经信号的传输或损伤神经所致，面神经对于如眨眼、闭眼、微笑、皱眉、流泪、流涎、张开鼻孔和抬高眉毛，有控制作用。它还支配了中耳的镫骨肌肉，舌前三分之二的味觉。面瘫患者典型症状是口眼歪斜，一侧面部下垂。所以晓玫除了眼睛无法闭拢、嘴角歪斜之外，还有失去味觉的症状。”

毛姗姗建议：面瘫多发于三岁以上的孩子，家长要留心孩子的面部表情，一旦出现五官不对称，建议及时就医。特别是眼睛不能闭合的面瘫患者，如果缺乏眼睛保护可致角膜炎、角膜溃疡。

治疗面瘫有很多种方法，可以吃药，也可以针灸，还可以进行手术，疗法多样，各有所长。

急性发作用药疗

北京电力医院耳鼻喉科主任李健东医师说，80%的面瘫患者可以通过口服药治愈，且效果良好无后遗症。因此处于面瘫急性发作期和症状较轻的患者，口服药疗是一个方便快捷且效果良好的治疗方法。但李健东同时指出，由于治疗面瘫离不开强的松这类激素类药物，因此患有急性胃溃疡、重症糖尿病等激素禁忌症的患者不能采用这种疗法。

全身调制用针灸

用针灸治面瘫，主要是发挥祛风散寒、疏通经络的效果。北京中医医院心身医学科的张捷主任医师指出，针灸治疗的优势在于无毒副作用和无禁忌人群，治疗时间短，一般只需要2到3周即可痊愈。根据不同的病情，可以针药并用，或者放血、拔罐等多种治疗方法。

顽固面瘫用手术

一旦保守治疗不能缓解病症，医生就要对患者进行进一步做电生理或CT检查。李健东医师解释说，如果发现患者神经解剖结构异常，在发病第14天到28天之间无法符合自身应有的恢复曲线，就要根据患者发病的原因和程度来采取适当的手术治疗。目前国内面瘫手术费用1万多元，安全性较高。且手术刀口在耳后，不会在面部留下任何疤痕。李健东医生建议面瘫患者要尽早治疗，摆正心态，不要怨天尤人，让不良情绪影响了治疗。