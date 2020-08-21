嘴歪眼睛闭不上？或是面神经炎惹的祸

“我睡一觉起来，打哈欠时发现嘴怎么歪了，一边眼睛也闭不上了，好端端的就这样了！”广东省妇幼保健院康复科专家经常接诊到这样的病例。专家提醒，这症状提示可能是面瘫了，也就是面神经炎发作了。

广东省妇幼保健院康复科主任医师常燕群介绍，面神经炎又称贝尔麻痹，是由于茎乳突孔的面神经的非化脓性炎症所致的周围性面瘫。通常表现为一侧的脸皱眉头时额头没有皱纹，闭眼睛闭不紧或闭不上，容易流眼泪，皱鼻子时患侧鼻子没有皱纹，龇牙咧嘴时病侧鼻唇沟变浅或消失，打哈欠的时候嘴巴歪向好的那一侧，鼓腮吹气时病侧会漏气嘴巴闭不紧，容易流口水，吃东西的时候，会吞不干净，有食物残渣留在病侧嘴中脸颊那里。

该病属中医“面瘫”范畴，中医认为，本病是由于劳作过度，机体正气不足，脉络虚空，卫外不固，风寒或风热乘虚而入面部经络，致气血痹阻，经脉功能失调，筋肉失于约束，出现歪痹。正如《灵枢·经筋》云“足之阳明，手之太阳筋急，则口目为喘”，周围性面瘫包括眼部和口颊部筋肉的症状，由于足太阳经筋为“目上冈”、足阳明经筋为“目下冈”，故眼睑不能闭合为足太阳和足阳明经筋功能失调所致；口颊部主要为手太阳和手、足阳明经筋所主，因此，口歪主要系该三条经筋功能失调所致。病变日久，筋络失养，可出现筋肉挛缩拘急，发生“倒错”现象。

出现如上症状该如何治疗呢？常燕群主任指出，大家莫惊慌，需要根据不同的病因对患者进行治疗。激素、针灸推拿、理疗等均可加快面神经炎的康复速度。在临床上已经通过针灸等方法治愈了很多面瘫的小朋友。专家提醒，一旦发现嘴歪、眼闭不上等面神经炎症状，第一时间去医院就诊，切勿耽误就诊时机。（羊城晚报记者 张华 通讯员 阳芸 林惠芳）