冬天举臂曲膝可暖手脚

传统中医认为，冬季气候寒冷，人们心情就容易受影响，有些人会出现手脚冰冷问题，此时，一些养生保健的方法，有助改善情绪、温暖手脚，比如：晒太阳、举臂曲膝等。

冬季晒太阳可以帮助阳气运行，因为这时人体处于“阴盛阳衰”状态，新陈代谢比较差，常晒太阳不仅有助促进血液循环，还可加强新陈代谢，甚至增强体质、预防感冒来袭。研究发现，冬天晒太阳，有助改善情绪低落、精神抑郁。

气候越来越冷，有些人容易手脚冰冷，建议多做上举伸臂，两腿自然伸直，同时张开与肩同宽，双臂自然垂下，两掌放松置于大腿外侧，全身放松，放慢呼吸，两臂开始向前向上举起，同时慢慢上举到头顶后暂停，手指尖向上，上臂向上伸直，停留约5秒，两臂平行自然放下来。

重复上述动作，直到身体暖和、微微出汗，做完之后能够温暖上肢，改善血液循环，强化上臂肌力。

仰卧曲膝做法很简单，仰卧在硬板床上，两足伸直并拢，全身放松，呼吸均匀，抬起左膝，两手抱在左膝后侧，用力将膝盖向胸腹部靠拢，同时再将左脚尽可能向上伸直，大约停留5秒，左脚放回床上，再抬右膝重复上述动作，持续使两膝交替运动，直到身体暖和、微汗略喘为止，做完之后可望温暖下肢，改善血液循环，促使气血通畅。