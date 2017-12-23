中药汤剂能否一喝好几年？

当医生为我们治病开方，或当我们为了调理身体不适而决定喝中药时，有一些问题可能会出现。入冬以来，选择喝中药汤剂的患者增多，对此很多患者提出了一些问题。比如，中药代煎的效果与自煎的有无差别；中药汤剂喝多久合适；长期喝有没有副作用等。

中药汤剂喝多久因病而定

汤药喝多久首先应视病情而定，根据疾病的发展过程，治疗时间也会相应发生变化。

当出现急性病，如感冒、急性胃肠炎和饮食不当引起的发热、胃痛、呕吐等时，通常是几服汤药便能药到病除，少则三五天，多则一两周。慢性病如高血压引起头晕、冠心病引起胸闷、糖尿病引起口干口渴等，治疗周期相对较长，需要根据身体情况和疾病的发展变化，长期随诊调整方药以达到更好的治疗效果。若患者需要调理体质，如女性常出现的痛经、月经不调、畏寒肢冷等，则建议维持3个月、半年，甚至更长时间。

下面以肾病科常见的一些病症为例，具体来说明一下关于汤药服用时间的问题。

尿频、尿急、尿痛患者，如果是单纯的首次发作的急性泌尿系统感染，通常服用汤药一两周即可好转，再服用2周至4周进行巩固。如果是慢性反复发作的泌尿系统感染，无其他特殊情况时，中医会建议服用汤药3个月至6个月进行疗效巩固。

慢性肾衰竭病程长，治疗周期漫长。从临床情况看，服用中药既可控制病情发展，又可缓解伴随症状，如无中药服用禁忌症，建议长期服用中药汤剂或中成药。

水肿的病因多种多样。如受凉受风所致水肿，治疗见效较快，用药1周至2周即可。如劳累气虚所致水肿，通过服药一个月至两个月也可逐渐好转。如老年人久病，多脏腑受累所致水肿或伴喘憋等，无论治疗周期还是治疗效果，都要做好打持久战的准备。

总之，任何药物都不是万能的，治病讲究对症下药。同时，在服用中药汤剂时要注意遵医嘱保证剂量和疗程的充足。但需要指出的是，吃药不是越久越好，别动不动就喝好几年，应结合医生的建议，适当、适度服药。

煎煮得法是疗效关键

明代著名医药学家、《本草纲目》作者李时珍曾有“凡服汤药，虽品物专精，修治如法，而煎药者鲁莽造次，水火不良，火候失度，则药亦无功”的说法。可见，中药汤剂的煎煮方法是中药治疗的重要环节。

中药汤剂在中国已有数千年历史，是应用最早最广的一种剂型。它是医生通过辨证施治、随症加减后开具的处方，具有吸收快、见效快、服用方便等特点。

中药的煎煮过程涉及煎器的选择、药物的炮制、加水量、浸泡煎煮时间、煎煮次数、药物的煎煮先后顺序等诸多细节，任其一出现问题都会影响到汤剂的整体药效。中药汤剂的优点是“中药合煎”，可有效减少不良反应，减轻服药的不适感。但也存在煎煮过程相对复杂、携带不方便等问题。因不同中药煎煮方法略有差别，具体请遵医嘱。

中药汤剂代煎服务是指将已配取好的中药饮片，放在医院或药店的煎药机中，利用容器中水煎沸产生的蒸汽，一次性使药物成分煎出。其优点是无需自行煎煮、便于携带、保存时间较长、饮用方便。但代煎汤药的缺点也显而易见，对于不同处方、不同药物的煎煮并无时间、浸泡、温度、顺序等区别。因此，这种方法对于药物煎煮质量的控制，很难面面俱到。

所以，建议患者优先选择传统煎药法，其次再选择代煎中药、中药颗粒饮片（相当于把正常的中药切割成小颗粒，更便于煎煮或冲泡）、中药免煎颗粒制剂（可直接冲泡服用）等。在临床中，每种中药制剂均有疗效，主要是根据个人情况，结合医生的合理建议，选择适合自己服用的中药剂型。

换季要不要喝汤药调理

经常有老年人一到换季就找中医开方，认为喝药可以提前调理身体，预防疾病。那么这种做法合理吗？

《黄帝内经》认为，人与自然界是统一的整体。自然界具有节律性周期运动，人的生命活动也表现出相应的节律，疾病的治疗同样要依照自然界的节律性。季节交替时天气变化无常，忽冷忽热，呼吸道疾病是最常见的问题。所以，相关的易感体质人群不妨在季节交替前遵医嘱服用一些中药汤剂，增强体质，预防及缓解疾病发作的影响。对老年人来说，由于脏腑功能衰退，调节能力较差，季节交替时往往身体状态跟不上季节变化，选择服用中药调理，可以尽量避免生病的风险。

由此可见，换季时提前服用中药是可行的，主要适用于身体调节能力差、抵抗力低下，或者本身患有季节性发作疾病的人群。但要注意的是，还有很多疾病与季节变化并无关联，无需特意在换季前服药治疗。具体情况根据医生诊治结果而定。

中药不良反应多见于静脉输液

患者经常讨论在服用中药后会出现恶心、呕吐、腹泻、头疼等一系列问题。结合临床实际，其中一部分患者服用中药后出现轻度不适，属于个体差异，经过医生调整方药后可缓解改善，这种反应不属于不良反应，而属于药物不服。

中药不良反应是指患者在服用正常剂量药物时出现的异常反应，包括毒性反应、过敏反应、继发反应等。在不良反应累及的器官中，列在首位的是皮肤及其附件损害，临床表现为瘙痒、水肿、荨麻疹、皮症等；其次为消化系统损害和药物热（指由用药所致的发热，是临床常见的药源性疾病，多因药物过敏所致）等，严重时可致胸闷、气短、呼吸困难、重症药疹等。

临床中常见的中药不良反应有70%至90%发生在静脉输液，其次发生在口服中药汤剂和外用时。究其原因，主要有三方面因素。

一是药物因素，包括中药来源品种不同及品质伪劣、炮制失度、配伍不当、用法用量异常等。比如，中药的炮制可以降低或是消除药物的毒性作用，当炮制时间不够、方法不正确时，便可引起毒副反应。

二是机体因素，包括年龄、性别与体质差异等。不同的患者对不同的药物产生的过敏反应不同，与服用时间也有关系。

三是环境因素，包括生存环境、管理不善等。不同产地中药的生长环境差异较大，药材所含药物有效成分差距自然就大。同一味中药“木通”，有川木通和关木通之别。川木通为毛茛科植物小木通或绣球藤的干燥藤茎，它的主产区是四川、贵州、湖南等地，不良反应很小；关木通是马兜铃科植物，主要产地为东北三省，其中含有马兜铃酸A、B、D及其衍生物，这几种成分可损伤肾小管及间质，患者长期服用可能会出现肾功能衰竭。

因此，为尽量减少药物的不良反应，临床中多采用中药汤剂的复方制剂，以便在药物配伍过程中互相抵消不良反应。

总之，在服用中药汤剂的过程中可能会遇到各种问题，若发现不适或异常应及时与接诊医师沟通，以便调整药方或找出解决办法。

（作者系北京中医医院医师）