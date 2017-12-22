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汪建强：保障出境人员健康 要充分整合多方资源

2017年12月22日18:18 来源：人民网-人民健康网

中联部信息传播局公共外交处处长汪建强

人民网北京12月22日电 （记者马晓慧）随着“一带一路”国际合作的全面展开，越来越多的国人走出国门，为“一带一路”添砖加瓦、献智献力。今天下午，为助力“一带一路”建设，守护和保障出境人员的人身健康，人民网·人民健康联合中国人保健康等相关机构，在人民网1号演播厅共同举办“一带一路出境人员健康保障”论坛。

中联部信息传播局公共外交处处长汪建强在出席主题为“发挥政策优势，保障出境人员健康”的圆桌论坛时指出，打造“健康丝绸之路，”构建沿线国家的健康命运共同体，保障出境人员身心健康，要充分整合政府、企业，包括民间组织的资源。

汪建强介绍，在“一带一路”沿线，有些地区医疗和社会事业发展非常落后，驻扎在这些地区的员工生理、心理健康都面临很大的压力。这种情况下，通过充分整合各类资源，在当地建设医疗机构，不仅可以满足当地百姓的看病问题，也可以照顾到自己企业的员工。

(责编：许心怡、权娟)


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