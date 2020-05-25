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2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

王谦：整合资源技术改善医疗体验

2020年05月25日17:23 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月25日电 25日，海尔医疗运行部副总经理王谦做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“关注社会办医可持续发展聚焦医疗资源再分配”主题论坛上，王谦提出，要整合已有的资源与技术，来改善患者和医生的体验。

王谦介绍说，海尔本身是一个家电企业，在2016年进入医疗领域，目前大概涉及16家机构、8000张床位。“去年我们医疗板块开始做线上线下的整合，希望未来无论是医疗机构还是供应商，都能够在同一个互联网平台上实现撮合。”

在王谦看来，整合效应还体现在相关服务的改善上。他表示，对医疗而言，技术的使用更多是为了提高疗效、减少损伤、改善体验，而这些效果并不一定是高精尖技术所带来的。“比如通过已有技术整合，就能让患者带着呼吸机到院子里晒太阳，或者让前端开刀的大夫在APP上随时看到患者的生命体征，这种改变不仅能树立患者的信心，也能改善医生的体验。”

此外，王谦以此次疫情中非公医疗机构的表现为例，分享了他对资本涌入非公医疗行业的看法。他谈到，疫情中，海尔用了10天从全球各地采购物资，并派出一支医疗队驰援武汉。“有足够强大的资本支持，更有底气完成这个任务，因此资本对医疗机构来说更多的是赋能。”王谦说道。 

(责编：许晓华、李轶群)


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