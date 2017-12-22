人保健康伍立平：护航“一带一路” 健康保险大有可为

人民网北京12月22日电 （记者马晓慧）用爱守护，用心保障。今天下午，“一带一路”出境人员健康保障论坛在京举行，中国人保健康副总裁伍立平在论坛上发表主题演讲。伍立平在题为《做好健康保障 护航“一带一路”建设》的演讲中指出，“一带一路”建设催生了大量的保险需求，健康保险大有可为。人保健康立足国情和公司实际，学习借鉴国际经验，在大健康的蓝海中谋篇布局，构建政府委托保险、商业健康保险、健康管理保险三大业务领域，积极服务民生保障，在“一带一路”建设中能够发挥经济补偿，资金融通，健康管理以及支付方等功能。为企业提供保险保障和健康管理服务，支持中国企业走出去战略的落地实施。



中国人保健康副总裁伍立平

伍立平表示，健康保险能够发挥自身优势，从四个方面护航“一带一路”的建设。第一，发挥经济补偿的作用，为中国企业走出去提供更高层次的健康保障。第二，发挥健康管理的作用，提高从业人员的健康状况。第三，发挥资金融通的作用，共建共享大健康生态圈。第四，发挥国际合作优势，为中国企业走出去提供风险管理、数据支持等顾问服务。

以下为演讲全文：

各位领导、各位嘉宾大家好，很高兴与大家相聚在这里，受宋福兴总裁的委托，我代表中国人保健康就做好健康保障，护航“一带一路”建设做主题发言。沙漠阻断不了先辈的梦想，海洋隔断不了人类的向往，两千年前的古丝绸之路跨越千山万水将亚欧非大陆和海上许多国家点缀成线，今天的“一带一路”以其广泛的包容性和普惠性，集合了贯穿千百年的丝路精神，唤醒了植根于各国人民心中的历史记忆。凝聚了世界近三分之二的人口对美好世界的追求与向往。将爱好和平、期盼繁荣的人们再次紧紧相连。

党的十九大报告指出，要以“一带一路”建设为重点，坚持引进来和走出去并重，遵循共商、共建、共享的原则，加强创新能力开放合作，形成陆海内外联动，东西双向互济的开放格局。在“一带一路”建设中，不但要发挥政府引导、政策支持的作用，还要充分激发市场的积极性，形成多元参与格局，助力中国企业走出去战略的落地实施。

一、中国人保积极履行企业责任，为服务经济社会发展提供了全方位、高质量的保险保障和服务。

中国人保成立于1949年10月20日，是新中国保险事业的缔造者和开拓者，是国有骨干金融保险企业，经营范围包括财产保险、人身保险、健康保险等资产管理、信托等业务领域。成立68年来，中国人保秉承“人民保险，服务人民”的使命，相继成为北京2008奥运会、2010年上海世博会、2010年广州亚运会保险合作伙伴。先后为航空航天、三峡工程等国家重大工程保驾护航。

在“一带一路”建设中，参与承保的中亚天然气管道、哈萨克斯坦石油化工一体化等工程项目，保障金额达到了32亿美金。为国家重大相关贸易及工程建设等提供了坚实的保险保障。

2017年公司位居财富世界500强第114位，在上榜的中国公司中排名第23位。中国人保健康是人保集团的重要子公司，是在党和政府亲切关怀下，为配合全民医保体系建设而成立的我国第一家专业的健康保险公司。人保健康立足国情和公司实际，学习借鉴国际经验，在大健康的蓝海中谋篇布局，构建政府委托保险、商业健康保险、健康管理保险三大业务领域，积极服务民生保障，在“一带一路”建设中我们能够发挥经济补偿，资金融通，健康管理以及支付方等功能。为企业提供保险保障和健康管理服务，支持中国企业走出去战略的落地实施。

二、“一带一路”建设催生了大量的保险需求，健康保险大有可为。

1.发挥经济补偿的作用，为中国企业走出去提供更高层次的健康保障。庞大的劳务人员普遍面临保障机制不健全、政策不明确、社保不覆盖等问题。例如我国基本医疗保险侧重于保障居民的基本医疗需求，对海外发生的医疗费用并没有清晰的政策规定，保障水平和保障范围十分有限，因此必须发挥商业健康保险，保障方式灵活、保障领域全面，服务形式多样等特点，利用其精算、机构网络、专业服务等优势，提高务工人员的保障水平，减少企业和员工的后顾之忧。我们希望通过大力发展商业健康保险，实现社保加商保的无缝连接，形成基本医保加企业投保，加个人投保的保障三大支柱，将务工人员的实际医疗费用报销比例提高到85%到95%，增强获得感和幸福感。

2.发挥健康管理的作用，提高从业人员的健康状况。数据表明，在健康管理方面投入1元钱能够减少3-6元的医疗费用支出，再加上劳动生产率提高产生的回报，实际效益达到了投入的8倍。健康保险作为支付方，通过建平台、搭生态圈，有效融合医、养、药、护等上下游的产业资源，打造功能完善、服务优质、线上线下相结合的服务链。将传统意义上的健康保险与健康管理服务有机结合，为客户提供全方位、全周期的家庭医生式的服务，也就是说对每个企业而言，通过健康保险的机制，不仅能有效的补偿医疗费用支出，而且能够引导树立科学的健康观，实施有效的健康管理，改善健康素质，提升企业的生产效率。

3.发挥资金融通的作用，共建共享大健康生态圈。保险资金具有规模大、长期、可持续等特点，可以为中国企业到海外投资项目提供资金融通，推进产融结合，优势互补，服务“一带一路”沿线国家基础设施建设尤其是医疗健康产业的资金需求，健康保险公司可以通过直接股权投资，债券投资、战略合作，设立产业基金等方式，战略性布局医疗健康产业，推动产业经济快速的发展。

4.发挥国际合作优势，为中国企业走出去提供风险管理、数据支持等顾问服务。健康保险是基于数据进行风险定价和管理的行业，在数据建设、风险管理、产品开发等方面积累了许多经验和技术，可以加强与境内外同业的交流合作，搭建保险保障、风险管理与定价技术等交流共享平台，发挥信息数据优势，为中国企业海外经营提供信息咨询和专业顾问服务，共享各方在信息、资源、专业等方面的优势。

三、发挥合力，共同为“一带一路”建设提供支撑与保障。

1.将保险作为制度性安排，纳入“一带一路”的顶层设计。加强保险业服务“一带一路”建设顶层设计，从行业层面整体推进，在产品、资金、机构、人才等领域协同发力，提升保险业服务“一带一路”建设的渗透度和覆盖面。加大对健康保险的支持，对国际化业务，给予适当税收减免优惠，引导更多国际保险资源投向“一带一路”建设。健全投资保障机制，支持保险机构在依法合规、风险可控的前提下多种方式参与“一带一路”重大项目的建设。

2.创新保险产品服务，积极提供有针对性的保险保障。根据“一带一路”建设中的特殊风险保障需求，发展各类医疗保险、货物运输保险、企业财产保险、工程保险、务工人员意外伤害保险等个性化的保险产品服务，减轻政府和企业的压力，积极服务民生保障。人保健康在2009年就开始了境外人员的保险，在多年的经营过程中，建立了专业化的风险等级评定标准，开发完成了具有自主知识产权的精算系统，形成了一套具有人保特色的保障体系，可为出境人员提供全方位的保障。这次开发的“一带一路”专署产品，不仅涵盖了意外医疗、意外身故、意外伤残以及急性疾病等全面的健康保障，同时还为客户提供全球119个国家的紧急救援服务，是公司响应国家号召，助力“一带一路”建设的重要举措。

3.整合多方资源，拓展发展空间。一是要加强行业合作，组建行业承保和投资共同体，增强行业话语权。二是要加强与其他行业的交流，形成跨行业的联动机制，打造交流合作平台。三是要搭建“一带一路”建设的保险需求与供给对接平台，探索建立全行业风险数据库和保险资金运用项目库，加强行业内外部信息共享。

各位领导、各位嘉宾，党和国家的政策为我们搭建好了舞台，“一带一路”的春风已经吹来，要唱好这台大戏，需要金融、科技、文化、医疗、卫生等各领域的共同协作，人保健康将从广度做好服务，从深度做好产品，努力做到让每一位中国人的健康更有保障、生活更加美好、生命更有尊严，成为服务“一带一路”建设的关键一环，谢谢大家。