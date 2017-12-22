西洋参放了两年 还能吃吗？

冬季进补高峰期，中药饮片是最受欢迎的。不少市民买回一堆中药材后，发现家里还有不少存货。那么问题来了，这些放了一两年的中药饮片还能吃吗？记者在采访长沙市食药监局相关专家了解到，根茎类的中药材在保存比较到位的情况下，还是可以继续食用的。

李女士每年到冬季就会买一些西洋参、麦冬、天麻类的中药材，用于泡水或者炖汤。前些日子她翻开冰箱一看，还有前年买的一盒西洋参没有启封。一般药物都有保质期，但这中药的保质期是多长、放了两年是否还能食用，她有些拿不准了。

其实，遇到李女士这种困惑的市民也不少。食药专家介绍，中药材到底放置多长时间，要视药材的情况而定。像菊花、薄荷叶等花、草、叶类的药材，以及一些含有挥发油、芳香类成分的中药材，具有一定的挥发性，是不适合存放较久时间的。但是西洋参、人参这些根茎类的药材，密封好，进行避光处理，放在冰箱的冷藏室里，还是可以食用的。需要提醒的是，市民要注意久放的药材是否长霉，特别是一些容易生黄曲霉素的药材，一旦发现有霉菌，是坚决不能吃的。（记者 周辉霞）