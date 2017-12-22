寒冬，高血压人群警惕“高危动作”

指导专家

刘秋庭 国家卫计委脑卒中防治专家委员会委员

湖南省第二人民医院神经内科一病区主任、教授

邹叔骋 湖南省第二人民医院神经外科一病区主任、教授

进入隆冬，因高血压引发的心脑血管疾病来势愈加凶猛，不仅老年人成为其攻击目标，连一些不注意健康管理的中年人也深受其害。

连日来，记者在湖南卒中中心指导医院——湖南省脑科医院（湖南省第二人民医院）了解到，该院近期收治的高血压脑出血中年患者比其他季节明显增多。

个案1

打麻将突发脑出血

他竟不知自己有高血压

12月5日下午3时，安化51岁的梁先生像往常一样跟街坊打麻将，已经玩了6个小时，他准备再玩一会就回家做饭。不料，他左手拿起的牌掉落了，想说话也说不清晰。梁先生很纳闷，这到底是怎么回事？当时，他没吭一声，只借口回家歇歇就好。没想到，回家后，梁先生的左侧手脚愈发使不上劲，吐词也愈发不清楚了。家人见情况不对，赶紧送其到医院。

辗转到省脑科医院卒中急诊时，已经距发病8个小时。检查显示，梁先生脑出血（右侧基底节区出血并破入脑室），神经功能障碍严重。于是，神经外科团队征得家属同意后，对梁先生进行血肿清除和侧脑室穿刺外引流手术。目前，梁先生病情稳定，正接受进一步治疗。

个案2

擅自停服降压药

她在争吵时突发脑出血

长沙53岁的何女士患有高血压病（极高危组）5年多，一直都在吃降压药。但近期，能干、泼辣的何女士看自己血压已经趋于平稳，就自行停了药。不料，停药不到一周，就发生了意外。

11月28日傍晚，何女士与丈夫因孩子的工作问题起了争执。两人互不相让，越吵越凶。喋喋不休之时，何女士突发剧烈头痛，一句话也说不出来，右侧手脚也动不了，随即又出现呕吐和意识模糊等症状。紧急送医后，经系统检查，确诊何女士为脑出血（左侧丘脑、基底节区出血），而且脑疝形成。最后，经卒中中心及时手术和对症治疗，才得以转危为安。

现状

寒冷冬季成脑出血的高发季节

脑卒中（即脑中风）是一种高发病率、高死亡率、高致残率、高费用的疾病，已成为我国居民健康的头号杀手。脑梗死、脑出血和蛛网膜下腔出血，都属于脑中风的范畴。而冬季，是脑出血的高发季节，高血压患者的“高危季节”。

邹叔骋介绍，脑出血是非外伤性脑实质内血管破裂引起的出血，主要由脑血管病变引起，即与高血压、血脂异常、糖尿病、血管粥样硬化等因素密切相关。其中，高血压是脑出血发生的重要因素。

“在冬季的低气温环境下，人体血管的弹性降低，收缩明显，导致血压升高，容易引发脑血管破裂。对于高血压人群来说，这一外界因素相当于又给血压‘助’了一把力，因此更易发生脑出血。”此外，用力过猛、情绪激动、过度劳累、不良嗜好（吸烟、酗酒、食盐过多）等皆可为诱发因素。

“高血压是梁先生这次脑出血的罪魁祸首。遗憾的是，受居住在偏远农村、健康意识不强等多重因素影响，直到入院前，梁先生本人及其家属都不知道他患有高血压，而科学的血压管理更是无从提起。”邹叔骋认为，低气温、打麻将时情绪激动、久坐不动等成为这次脑出血的诱因。

提醒

高血压患者需警惕身边“导火索”

“相比高血压老年患者，中年人有时会高估自己的身体，忽视血压控制，健康管理。但是中年人承受的社会压力大，是家庭支柱，一旦发生脑出血，运动、言语或认知功能受损，对个人、对家庭都是一个沉重的打击。”不过，刘秋庭表示，只要提高健康意识，坚持科学地血压管理，防患于未然，高血压患者完全可以避免悲剧发生。

刘秋庭建议，在寒冷冬季，高血压患者可以从如下几方面做好脑中风预防：遵医嘱服药，坚持血压监控与管理；注意保暖，天冷时减少户外活动；戒烟，限酒，饮食清淡，适当运动，克服不良嗜好；警惕身边“导火索”，如情绪激动、过度疲劳、剧烈运动、用力过猛、过快体位改变、久坐、便秘等。

此外，刘秋庭还建议40岁以上的人群进行脑中风高危筛查。高血压、糖尿病、血脂异常、吸烟、缺乏运动、房颤、肥胖或超重、卒中家族史等是脑中风的八大危险因素，如果兼具3项以上，就属于脑中风的高危人群。如果患有高血压、糖尿病、房颤这三项慢性病之一，也属于脑中风的中危人群，应引起重视。

“如果发现自己属于脑中风的中高危人群，可以到医院进一步体检，比如血生化检查、神经系统检查、颈动脉超声检查及经颅多普勒检查等，明确身体健康状况，便于今后有针对性地进行健康管理。”刘秋庭说。（记者 唐江澎 通讯员 石荣）