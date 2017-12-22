看待中药毒性 厘清三大误区

关于中药毒性和安全性的认识，历来存在很多误区，其中最常见的有三大误区。

误区：中医学标榜“无毒”

“中药怎么会没有毒呢？你看，马兜铃酸出事了！所以别再说中药无毒。”这是关于中药毒性问题最流行的说法。很多人认为，中药没有经过现代医学科学的研究，所以说不清有毒无毒。

但问题是，中医行业从没推行过中药无毒的理念。相反，中药从诞生起就具有识毒、用毒的意识。现存最早的本草专著《神农本草经》就是按照安全性进行药物分类的，分为上、中、下三品。其中，“上品药一百二十种为君，主养命以应天，无毒，久服不伤人”，例如人参、甘草、地黄、大枣等；“中品药一百二十种为臣，主养性以应人，无毒有毒，斟酌其宜”，例如当归、黄连、麻黄、黄芩等；“下品药一百二十五种为佐使，主治病以应地，多毒，不可久服”，如大黄、乌头、甘遂、巴豆等。

由此可知，中药学关于药物毒性的认识非常清晰，哪些药物有毒，有毒的药物能干什么、需要注意什么，都写得很清楚。只是现在有人放着中药学现成的毒性理论不了解、不挖掘，非要让现代医学科学“点头”才算数。

误区：中药就是花花草草

“中药就是一些花花草草，老祖宗吃了几千年了，放心吃吧。”这种说法也比较常见。中药没有毒副作用的观点是不正确的，原因在于中药的范围很宽，药食同源的大枣和山药叫中药，矿物质地的朱砂和雄黄也叫中药。中药从诞生起，除了关于毒性的认识外，还有毒性强弱之分。

实际上与毒性相比，中药更强调“偏性”。什么意思呢？生病的人自身机体会出现偏颇，而中药具有偏性，以中药的偏性来纠正机体出现的偏颇，这就是“以偏纠偏”的思想。当然，具体的临床诊断和治疗操作是更为复杂的理论，但是其本质就是“以偏纠偏”。所以中药强调对证用药，如果不对证，这种纠偏的方向就有问题，可能会产生副作用。同时，中药强调随证停药，证候（中医学专用术语，一系列有相互关联的症状的总称）消失了，药物治疗方案就需要变化，而不是不管不顾地吃好几年。

因此，对于中药来说，首先得炮制准确、到位，其次在该吃的时候吃、该停的时候停，不对证的人不吃，这样才能保证最大的疗效和最小的安全风险。

误区：千万不能吃有毒中药

“千万不能吃有毒中药！一点也不能吃！”这也是一类有代表性的说法，认为有毒中药吃一点都不行。如果读懂了前面两个方面的内容，就能明白有些中药偏性大，有些中药偏性小。偏性大到一定程度就是毒性，偏性小到一定程度就是药食同源，所有中药的偏性都是在这个区间里分布。

对于病情比较严重的疾病，偏性小的中药治疗能力有限，需要偏性比较大的中药来治疗。也就是说，对于特定病情特征的患者才可以用偏性比较大的中药，用得好的话，治疗效果会超过预期。例如，像砒霜这样的剧毒中药，可以用于白血病、肝癌等疾病的治疗，目前用得最多的治疗方式是注射三氧化二砷。

大家日常选用中药时要注意，毒性中药和含毒性饮片的中成药不是不能用，而是对于这种偏性很强的中药，应该用于特定病情的患者，切忌出于保健或治未病的目的去服药。（金锐）