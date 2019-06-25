这些食品安全误区，要小心

在一项有逾千万人参与的食品安全网络知识竞赛中，很多人对食品安全都存在认知误区，值得警惕

近日，一项参与人数超千万的食品安全网络知识竞赛答题结果显示，多数答题者存在着不少严重的食品安全误区，更令人担忧的是，一些误区甚至会导致生命危险。

误区一：甘蔗芯发红，吃了也没啥

结果显示，超过51%的答题者对霉变甘蔗的危害性认识不足。

专家指出，如储运不当，甘蔗在一定温度下容易产生神经毒素3—硝基丙酸，一般表现为甘蔗肉芯发红。毒素一旦进入人体会被迅速吸收，引起广泛性中枢神经系统损害，如救治不及时，中毒者会因出现呼吸衰竭而死亡。

误区二：自制药酒放心喝，常饮能养生

近40%的答题者认为家庭自制药酒可以放心饮用。

部分地区人群在自制药酒时，经常添加乌头、附子等中草药。专家指出，这些草药中含有乌头碱，是一种具有神经兴奋作用的剧毒物质，会对人体神经系统和心血管造成严重损害，轻则四肢麻木，重则死亡。

误区三：形状普通的野蘑菇，就是安全的

每年我国因误食毒蘑菇死亡的人数居高不下，堪称头号杀手。很多人仅从外观来判断野蘑菇是否有毒。其实，蘑菇毒性与颜色、外观、形状毫无关联，很多毒性很强的蘑菇看起来平淡无奇。归根结底，对普通人来说，与其去研究判断野蘑菇是否有毒，不如就记住一条：不吃。

误区四：土榨油最绿色，能放心食用

统计显示，73%的答题者对土法榨油存在认知误区。近年来一些地区出现传统土法榨油，现榨现卖，以新鲜和原料自选为卖点，看似更有营养和安全保障，其实恰恰相反。首先是原料，很多原料看似新鲜，但像微小霉变带来的黄曲霉毒素风险，单凭肉眼并不容易识别。其次是工艺，土榨油制作要进行高温处理，易产生苯并芘等强致癌物，长期食用致癌物超标的土榨油危害巨大。

据介绍，此次食品安全网络知识竞赛由国务院食品安全办指导，在支付宝“答答星球”、微信“食安查竞赛”小程序上线，开赛仅7天，就吸引1200万人参赛。