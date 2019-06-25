这些食品安全误区，要小心
刘潇潇
在一项有逾千万人参与的食品安全网络知识竞赛中，很多人对食品安全都存在认知误区，值得警惕
近日，一项参与人数超千万的食品安全网络知识竞赛答题结果显示，多数答题者存在着不少严重的食品安全误区，更令人担忧的是，一些误区甚至会导致生命危险。
误区一：甘蔗芯发红，吃了也没啥
结果显示，超过51%的答题者对霉变甘蔗的危害性认识不足。
专家指出，如储运不当，甘蔗在一定温度下容易产生神经毒素3—硝基丙酸，一般表现为甘蔗肉芯发红。毒素一旦进入人体会被迅速吸收，引起广泛性中枢神经系统损害，如救治不及时，中毒者会因出现呼吸衰竭而死亡。
误区二：自制药酒放心喝，常饮能养生
近40%的答题者认为家庭自制药酒可以放心饮用。
部分地区人群在自制药酒时，经常添加乌头、附子等中草药。专家指出，这些草药中含有乌头碱，是一种具有神经兴奋作用的剧毒物质，会对人体神经系统和心血管造成严重损害，轻则四肢麻木，重则死亡。
误区三：形状普通的野蘑菇，就是安全的
每年我国因误食毒蘑菇死亡的人数居高不下，堪称头号杀手。很多人仅从外观来判断野蘑菇是否有毒。其实，蘑菇毒性与颜色、外观、形状毫无关联，很多毒性很强的蘑菇看起来平淡无奇。归根结底，对普通人来说，与其去研究判断野蘑菇是否有毒，不如就记住一条：不吃。
误区四：土榨油最绿色，能放心食用
统计显示，73%的答题者对土法榨油存在认知误区。近年来一些地区出现传统土法榨油，现榨现卖，以新鲜和原料自选为卖点，看似更有营养和安全保障，其实恰恰相反。首先是原料，很多原料看似新鲜，但像微小霉变带来的黄曲霉毒素风险，单凭肉眼并不容易识别。其次是工艺，土榨油制作要进行高温处理，易产生苯并芘等强致癌物，长期食用致癌物超标的土榨油危害巨大。
据介绍，此次食品安全网络知识竞赛由国务院食品安全办指导，在支付宝“答答星球”、微信“食安查竞赛”小程序上线，开赛仅7天，就吸引1200万人参赛。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn