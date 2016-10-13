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（196）董晓俊先进事迹

2016年10月13日09:41  来源：人民网-人民健康网
 

董晓俊，湖北省武汉市中医医院。

“汉派中医”

董晓俊从事一线临床工作30年，兢兢业业，在他的带领下，骨伤科逐渐变大变强，从原来一个小科室转变成拥有4个病区的大科室。2007年董晓俊教授受CCTV-10套《科技之光》栏目之邀，就股骨头坏死中医治疗方法录制访谈，在国内外引起强烈的反响。目前骨伤科系国家临床重点专科，国家中管局重点专科，形成了“汉派骨伤”体系流派，并获批为武汉市非物质文化遗产项目，董晓俊教授为项目代表人物。

医德高尚

“搬家，到医院旁边去”的故事：科室内外各种业务十分繁忙，董主任深感从家到医院的路程耽误了太多时间， 2014年，他痛下决心，把家搬到了医院旁边，打开家里窗户，眼前就是医院大楼。一个夜晚，一位老人关节置换术后突发急性心衰，董主任接到电话不到10分钟就赶到现场，积极组织各部门进行抢救，时间就是生命，在短短的30分钟内就成功把病人抢救过来，病人恢复清醒后感激不尽：“刚才真是在鬼门关走了一趟，是董主任把我拉回来了！”

大医精诚

他刻苦钻研，敢啃硬骨头，花了整整20年时间基本攻克了世界性疑难疾病股骨头坏死的保守诊治难题，创造了以中药汤剂、针刀止痛、手法松解为三大核心的中医“3+X”疗法，屡屡创造奇迹，西医为之震惊。由手法衍生出来的家庭自我康复手法，如“蛙泳法”治疗股骨头坏死，“颈椎后伸悬吊法”治疗颈椎病，“三线九点敲击手法”治疗膝关节痛，配合六味地黄丸等经方加减化裁的中药口服，以及针刀治疗，把复杂的问题简单化，把他助的问题自助化，把高额费用问题免费化，不少股骨头坏死、关节病、严重的颈椎病患者摆脱了“开刀”的艰难抉择，西医除了手术别无他法，在这里采取中医保守治疗获得满意疗效，对生活态度的从绝望到信心满满，中医的魅力打动了每一位就诊并获益的患者。一位四肢麻木、疼痛，伴有高血压的颈椎病、腰椎间盘突出症的患者，疾病困扰其二十多年,他跑遍全国找了各医院神经科、疼痛科、西医骨科、中西医结合科的著名专家十余人,不仅没有治愈, 反而麻木疼痛加深。董主任在颈腰部脊柱找到治疗点，一次针刀治疗，疼痛麻木减半，配合中药手法，三次治疗后，症状基本临床治愈，患者叩谢。董晓俊的“针刀”手法独特，有“四两拨千斤” 之术，病友都称其为“董一刀”，大医精诚的中医大夫是也。

获得奖励：国家实用新型专利两项、国家级临床重点专科学科带头人、首届湖北省中青年知名中医、武汉市中青年中医名医、武汉市“我心目中的好医生”、武汉市“有突出贡献中青年专家”、武汉市“中医药工作先进个人”、武汉市“十百千人才”、武汉市“五一劳动奖章”获得者、首届武汉发明创新大赛优秀奖。

(责编：韩雅菘、杨迪)
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