年轻不是“护身符”！警惕脑卒中，牢记“120口诀”

5月25日是第29个“世界预防中风日”。中风是一种急性脑血管疾病，具有发病率高、致残率高、死亡率高的特点。根据流行病学调查发现，中风呈现逐年年轻化趋势。不良的生活习惯，正让青壮年成为中风“新靶标”。

年轻不是“护身符” 中风呈年轻化趋势

中风，又称“脑卒中”，主要指脑部血管堵塞或破裂导致的突发脑组织损伤。其中血管堵塞引起的叫“缺血性卒中”，也称“脑梗死”；血管破裂引起的叫“出血性卒中”，也称“脑溢血”。据世界卫生组织统计，45岁以下的中青年 卒中的发病率呈逐年上升的趋势。

今年33岁的山东淄博市民王先生，前几天通宵打游戏，有天早上，突然感觉手和脚都不太对劲。

来到医院后，王先生被诊断为急性脑梗死，也就是缺血性脑卒中。

熬夜 酗酒等不良习惯易引发“中风”

专家介绍，长期熬夜、高脂、高盐、高油饮食，以及酗酒等是青年人脑卒中几率增大的主要原因。

卵圆孔未闭等也可能会导致“中风”

除了不良的生活习惯，医生介绍，早发的心脑血管病的家族史，动脉夹层、卵圆孔未闭等其他病因，也会导致脑卒中发生。

在江苏省常州市第二人民医院阳湖院区，29岁的施先生即将康复出院。上个月中旬，他突然出现右侧肢体无力，被确诊缺血性卒中。

然而施先生平时身体健康，既无高血压、糖尿病等慢性病，也无吸烟史。经过检查，医生发现引起施先生“中风”的罪魁祸首，是卵圆孔未闭。卵圆孔 是胎儿时期心脏左右心房之间的正常通道，出生后多数人会自动闭合。若3岁后仍未闭合，则称为卵圆孔未闭。据统计，存在卵圆孔未闭的成年人，大多数终身无症状。极少数情况下，卵圆孔未闭会导致脑卒中等疾病的发生。

越快越好 争取发病4.5小时内接受治疗

医生强调，不管是什么原因引起的脑卒中，都需发病后尽快拨打“120”，争取在发病4.5小时内接受治疗。

统计显示，脑卒中是我国居民致死、致残的首要原因。那么，我们该如何判断身边的人是否中风？又该如何预防呢？

“120口诀”迅速判断急性脑卒中

国家卫生健康委组织专家编写了“120口诀”，可以迅速判断急性脑卒中。一旦发现这些症状，要尽快拨打急救电话，立刻就医：

“1”代表“看到1张不对称的脸”：检查患者面部是否出现不对称，如口角歪斜。

“2”代表“查两只手臂是否有单侧无力”：让患者双手平举，观察是否有一侧手臂无力或无法抬起。

“0”代表“聆(零)听讲话是否清晰”：注意患者的言语表达是否含糊不清或突然失语。

此外，还有国际上通用的BEFAST口诀，也可以帮助我们快速识别脑卒中。

B—Balance(平衡能力)，指平衡或协调能力减退或丧失，突发行走困难。

E—Eyes(眼睛)，指突发视力变化、视物困难或重影等。

F—Face(面部)，指突发面部不对称，口角歪斜。

A—Arms(手臂)，指手臂突发无力或麻木感，通常出现在身体一侧。

S—Speech(语言)，指说话含混、无法表达或无法理解他人言语内容。

T—Time(时间)，上述症状出现后，请勿等待，立即拨打“120”，以求医疗救助。

改善生活方式对预防中风至关重要

专家建议，预防中风需多管齐下：首先，改善生活方式，控制高盐、高脂、高糖食物摄入，多吃蔬菜水果、全谷物，每周至少进行150分钟中等强度的有氧运动，戒烟限酒；

还要定期体检，早发现并干预高血压等潜在疾病。

空军军医大学西京医院神经内科副主任医师 魏东：相较于老年人中风，青年人具有更强的可预防性。保持健康生活方式和控制危险因素是关键，这两方面做到位了，可显著降低中风发病风险。