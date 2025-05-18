高血压与血管健康息息相关 听专家科普

5月17日是“世界高血压日”，5月18日是“全国血管健康日”。

高血压与血管健康有怎样的关系？“高血压对血管的破坏，如同洪水对堤坝的反复冲刷。长期高压冲击下，血管壁承受的机械应力远超负荷，弹性纤维断裂、胶原增生，血管逐渐硬化‘生锈’。”上海冬雷脑科医院脑脊液管理学术中心主任、神经修复学术中心主任檀书斌17日接受中新网记者采访时表示。

他形象地解释，高压血流像砂纸般磨损血管内皮，引发炎症因子释放和脂质沉积，最终形成动脉粥样硬化斑块。这些斑块，如同埋在血管里的“不定时炸弹”，一旦破裂，血栓可能瞬间堵塞脑动脉，引发脑梗；若血管壁不堪重负直接破裂，便是致命的脑出血。研究显示，血压每升高20/10mmHg，心脑血管疾病风险便翻倍。“更危险的是，高血压的伤害是全身性的。”这位专家直言，肾脏的小动脉玻璃样变可能导致肾衰竭，眼底微血管破裂会夺走视力，心脏冠状动脉硬化则埋下心梗隐患。

“世界高血压日”由世界高血压联盟发起，今年以“精准测量，有效控制，健康长寿”为主题；“全国血管健康日”用“5.18”这个特殊数字——源于总胆固醇异常临界值5.18mmol/L，提醒人们警惕血管里的“隐形危机”。

在采访中，檀书斌为记者分享了一个病例，30岁的小林(化名)身高1米75，体重达230斤，常年与油炸食品和碳酸饮料为伴，熬夜加班更是家常便饭。两年前体检时，他的血压已飙升至180mmHg，但他总以“年轻扛得住”为由拒绝规律服药。

最近的一个深夜，小林在电脑前突然呕吐、口齿不清，右侧身体完全瘫痪，被家人紧急送医后确诊为“脑干出血”。经过后颅开颅、膜髓帆入路清除血肿和两周的ICU抢救，小林虽捡回一命，但右手至今无法握笔，站立仍需搀扶。檀书斌告诉记者，在临床诊疗中，像小林这样的案例并非孤例。高血压脑出血起病急骤，发病时可能伴随剧烈头痛、偏瘫甚至昏迷。尽管现代医学能通过开颅手术、神经内镜等手段清除血肿，但脑干、基底节等关键功能区一旦受损，往往导致不可逆的后遗症。他直言，小林还算“幸运”，更多患者在送医途中便因窒息或脑疝失去抢救机会。

在檀书斌看来，血管健康的核心，在于“防患于未然”。“对于健康人群，低盐饮食是首要防线——每日摄盐量需控制在6克以内，约为一啤酒瓶盖的量。”该院神经营养与代谢科主任付泽建告诉记者，在饮食方面还可以多吃富含Ω-3脂肪酸的深海鱼类抑制炎症，像生菜、紫甘蓝、苹果、香蕉这类富含钾的蔬菜水果和富含膳食纤维的各类粗粮，对管理血压也都有益。

在采访中，专家们强调，高血压患者需建立“终身管理”意识，每日早晚静坐5分钟后测量血压并记录，服药者需定期复查靶器官功能。血压控制目标应稳定在140/90mmHg以下，中青年患者可进一步降至130/80mmHg。“需特别提醒的是，降压药绝不能‘三天打鱼两天晒网’，擅自停药会导致血压剧烈波动，反而加速血管损伤。”檀书斌强调。

另外，一些简单的生活改变能为血管“减龄”，比如：每天30分钟快走可提升血管弹性；23点前入睡能维持血压昼夜节律，避免交感神经过度兴奋；一个简单的握力训练(每天捏压力球10分钟)也被证实能改善微循环。（记者 陈静）