首届全国眼健康科普宣教研讨会在甬召开

近日，首届全国眼健康科普宣教研讨会在宁波召开。本次会议由宁波市眼科医院主办，全国眼科、教育、出版、公益、医疗卫生领域的专家学者齐聚一堂，围绕近视防控等眼健康科普宣讲议题展开深入研讨。

本次会议的主题为“关注眼健康科普教育，深化协同创新宣讲”。研讨会旨在集思广益、群策群力，搭建跨行业、跨地域的交流研讨平台。

宁波市眼科医院党委书记翁红飞表示，眼健康是国民健康的重要内容，眼健康科普对于国家公共卫生战略和公众健康管理意义重大。

宁波市眼科医院作为宁波市儿童青少年近视综合防控专家指导委员会的常设办公室，以高度的社会责任感，通过与学校深度合作，发挥医院资源优势，聚焦提升全民近视防控意识，制订校园近视防控方案，建立学生视力档案，开展科学用眼护眼系列健康教育宣讲工作，探索出一条具有宁波特色的近视防控模式。

当天的研讨会上启动了《全国眼健康科普宣讲指南》编写工作。温州医科大学附属眼视光医院团委书记黄象好、温州医科大学附属眼视光医院角膜与眼表疾病中心科研副主任李锦阳作为该书的主编，展开了创作畅想。他们表示，该书将兼具“标准化工具书”和“社会动员方案”双重功能，推动眼健康科普宣讲从“专家主导”转向“全民参与”，填补目前市场上缺少系统性、标准化眼健康科普宣讲操作手册的空白。

与会嘉宾分享了近视防控领域的创新实践。成都中医药大学首席教授段俊国介绍了“1＋3＋N”中西医结合近视防控方案，即“一套视力智测系统、三项基本干预、N个增强措施”，分级实施多项干预举措，全方位构筑视力防护网络。温州医科大学附属眼视光医院公益医疗部（防盲办）副主任李苗苗讲解了医院创新科普宣讲形式的诸多措施。

宁波市眼科医院副院长孙红儿介绍了宁波近视防控现状。宁波市眼科医院在2020年率先提出“医校近视防控圈”和“红黄绿三色赋码”分级干预的宁波做法，在市教育局、市卫健委的支持下，携手宁波市新城第一实验学校和华师大宁波艺术实验学校开展共建医校近视防控圈试点，取得显著成效，相关举措已在宁波全市推广。

会后，与会嘉宾参观了宁波市新城第一实验学校安波校区科普基地、华师大宁波艺术实验学校科普基地，以及宁波市眼科医院眼健康科普馆。

聚光成塔，守护光明。研讨会达成多项共识，与会各方将整合各地资源，构建多方协同近视防控格局，以更强合力推动全社会近视防控及眼健康科普宣讲工作走深走实，为健康中国战略贡献智慧和力量。（罗洪泉、水蓝薇、王东杰）