生娃个人只花了3.7元？国家医保局：并不是个例

人民网北京5月21日电 （记者乔业琼）据国家医保局官网消息，近日，一位广东网友在国家医保局微信公众号评论区介绍，自己住院分娩个人只花了3.7元，引发大家关注讨论。这位网友的情况并不是个例，今年以来，仅在广州市，就有7000多位宝妈生娃经过生育保险报销后，自己花费不到100元，其中，有881人花了不到10元（后附分娩所在医疗机构名单），甚至还有67人一分钱都没花。

人口发展是关系中华民族伟大复兴的大事，完善生育支持政策体系，推动建设生育友好型社会，是推动实现适度生育水平、促进人口高质量发展的重要举措。国家医保局旗帜鲜明支持生育政策，持续推出了多项配套医保政策。比如，推动各地将辅助生殖项目纳入医保报销；又如，指导有条件的地区将分娩镇痛纳入医保报销；还如，鼓励有条件的地区将生育津贴按程序直接发放至个人等。同时，多年来，医保改革支持医疗卫生事业发展，生娃过程中不必要的费用支出得到有效控制，生娃负担明显减轻。

如果参保人结合自身需要和经济状况，自主选择更高服务标准医疗机构进行分娩，或使用一些不在生育保险目录内的药品耗材等，其费用就不属于生育保险支付范围，不能使用生育保险进行报销了。例如，参保人王女士，在广州医科大学附属妇女儿童医院医疗中心住院分娩期间，共产生医疗费用7400多元，生育保险报销了5800多元，王女士自己支付了1600元。这1600元主要是入住特需病房和使用一些非医保支付目录内的口服铁剂等费用。