头发每天洗还是隔天洗？早上洗还是晚上洗？很多人都做错了

你们是多久洗一次头发？是每天洗还是隔天洗？还是等到头发油得不行了才洗？

其实洗头发这件事，大家的疑问有很多，比如：洗头发到底是自然晾干还是吹风机吹干更好呢？早上洗好还是晚上洗好呢？防脱发的洗发水有没有用呢？下面，我们来一一解答这些问题。

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天天洗头VS隔几天洗

哪个更伤头发？

网上随便一搜，都是关于“不要天天洗头”的帖子，大家认为天天洗头对头发、头皮不好。其实这是很多人的误解，每天用正确的方式洗头，并不会伤害头皮、头发。

天天洗头，头发并不会油得越来越快

头发油脂分泌主要由皮脂腺管，皮脂腺受雄激素、内分泌还有外界环境等多种因素影响。一般情况下，正常清洁就是清洁头皮表面的油脂，不会刺激皮脂腺加速产油。用正确的洗头方式及时把头皮表面多余油脂清理掉，能防止油脂堆积堵塞毛囊，一定程度上还有助于减少油脂过度分泌。

正确洗头不会造成掉发越来越多

洗头的时候会掉头发，是因为那些头发已经进入休止期了，本来就要掉的，正常人每天掉落50-100根头发，是正常现象，不必过于担心。再说了，脱发的原因有很多，也不能精准地把锅甩给洗头发。

但是，有一种情况天天洗头，的确会越洗越油、越洗头发掉得越凶，那就是你洗头的方式就错了——比如每天都使用清洁力太强的洗发水、用温度太高的水，容易破坏头皮原本的水油平衡，皮脂腺可能就会误以为头皮缺油，然后加速分泌油脂，头发就变得更油了，甚至导致脱发。

另外，过度搔抓头皮、高温烫染，也可能间接影响皮脂腺正常功能，导致油脂分泌不正常。

关于洗头的频率：

油性发质的朋友：头皮油脂分泌超旺盛，要是长时间不洗头，油脂就会在头皮和头发上堆起来，把毛囊堵住，可能引发头皮炎症，影响头发健康。所以，每天洗头发是可以的。但注意，不能天天用清洁力较强的控油洗发水（一周不超过2次），如果一天需要洗两次及以上，不一定每次都要用洗发水；洗头发水温控制在50摄氏度以内。

干性发质的朋友：建议2-3天洗一次头比较好；

中性发质的朋友：中性发质处于两者之间，通常2-4天洗一次就行。

当然，后两类的朋友要是习惯了天天洗头，也没问题，注意不要盯着一种洗发水用+注意水温就可以了。

02

自然晾干VS电吹风吹干

哪个更好？

洗完头后，是让头发自然晾干，还是用电吹风快速吹干，大家也有各自的看法。究竟电吹风对头发有没有伤害？伤害到底有好大？跟自然晾干比又有哪些区别？让我们一起来看看。

不注意电吹风的使用方法，的确会导致头发变差

如果使用电吹风的时候温度过高、离头皮距离太近，头发里的水分会快速流失，毛鳞片受损，头发表面会变得毛糙导致头发间的摩擦增大，进一步加强了发质损伤，让头发变得干燥、脆弱、分叉、颜色枯黄。过高的温度甚至还可能破坏头皮毛细血管，引发头皮炎症等。

自然晾干头发也有弊端

在天冷或潮湿环境下，头发不吹干容易感冒。此外，自然干燥的头发细胞膜复合物会受损，尤其洗头后没彻底干就睡觉，潮湿的头发和枕头摩擦，也会损伤毛鳞片，让头发变得毛糙。

两者比较

把自然晾干的头发和电吹风吹了的头发做比较后，发现虽然使用吹风比自然晾干对头发表面损伤大，但如果吹头发时，把吹风和头发保持15厘米左右的距离，并且不要盯到一个部位吹，持续移动吹风机吹干头发，比自然晾干的方式损伤小。

所以，洗完头最好吹干。但使用电吹风时注意以下几点，可以尽量减少对头发的伤害：

吹头发之前，先用干发巾尽量吸掉头发表面的水，吸水的时候不要用毛巾揉搓头发，尽量用捏的手法。

吹风机的温度不宜太高，最好低温档，或低温高温交替吹。

吹的时候，吹风机离头发要保持距离（15-20厘米）。

用小风力吹，不要固定对着一个地方吹。

03

关于洗头，

还有这些问题

早上洗头还是晚上洗更好？

都可以，但是早上洗完不要马上出门，晚上洗完不要着急睡觉。

头发处于湿润状态时，头发上的毛鳞片是打开的。如果早上洗完头发没吹干就着急出门，空气中的灰尘、有害物质容易进入头发，损伤发质。晚上洗完如果没吹干头发就睡觉，头发还处于湿润状态，也会很容易滋生细菌。

洗头时可以用手指抠吗？

不可以。洗头的时候千万不要用指甲抠，抠时一时爽，抠了头皮很受伤，甚至导致发炎。正确的操作是：用指腹轻轻按摩头皮，不仅能促进头皮血液循环，还能有效清洁头皮和头发。

洗头前梳头好还是打湿后梳好？

正确操作是洗头前头发干燥时梳头。头发湿润的时候不要梳头，头发的毛鳞片遇水湿润之后会张开，这时梳头发容易损伤发干，造成头发粗糙、干枯、起静电。

护发素到底先用还是后用，能不能涂在头皮？

护发素应该是用在洗发水之后。护发素的作用是加速关闭毛鳞片，先用护发素就没啥用，还可能让清洗效果不好。

另外，很多人说护发素不能接触头皮，但实际上护发素有涂抹头皮使用的，也有涂抹发梢用的，建议使用时参考包装上的说明。如果是仅用于发梢的护发素，不要涂抹在头皮上，否则很容易造成毛囊炎。