本报北京电（记者王美华）小满是二十四节气中的第八个节气，也是夏季的第二个节气，今年5月21日将迎来小满节气。首都医科大学附属北京中医医院皮肤科主任医师李伯华介绍，小满节气标志着暑气渐升、雨水渐丰，万物至此小得盈满。此时节，自然界的阳气渐盛，人体也需顺应时令变化，调整日常起居，防热防湿、安然度夏。

李伯华介绍，小满时节气候颇具特色：气温升高，却未至酷热难耐；雨量增多，但湿度尚在宜人范围；白昼延长，阳光却不似盛夏般毒辣。此时人体体感舒适，正适宜开展户外活动，如散步、慢跑、做操、跳舞等。这与《黄帝内经》中“夏三月……夜卧早起，无厌于日，使志无怒，使华英成秀，使气得泄，若所爱在外”的养生理念不谋而合。

小满期间，气温尚未达到盛夏的炽热，但昼夜温差较大，早晚凉意明显，加上不时出现的风雨天气，使得气温波动频繁。李伯华提醒，生活起居需格外留意，关注气温变化，及时增减衣物，夜晚睡觉时即便天气微热也要盖薄被。同时，别贪恋冷饮，避免过度食用冰冷食物，以免引发感冒或胃肠疾病。

李伯华提醒，小满时节是胃肠道疾病的高发期，可以适量食用一些健脾利湿的食物，如苦菜、赤小豆、薏苡仁、绿豆、冬瓜等，以增强脾胃运化功能。同时，少吃生冷、油腻、辛辣食物，如生蒜、辣椒、羊肉等，以免刺激胃肠，影响消化功能。

“小满既是作物成长的关键时期，也是人们调养身心的好时机。”李伯华说，不妨走进自然，放松身心，感受夏意渐浓的美好。同时，密切关注气候变化，合理调整生活方式，以健康的姿态迎接盛夏的到来。