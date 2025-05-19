徒步需要带哪些装备？

单日徒步或者短线徒步，轻装上阵即可。轻装不等于简单，一定要保障生存需求和安全需求，主要包括以下物品：

15—30升的户外背包和存放常用物品的腰包。能防雨、防雪、防尘的防水罩，罩在背包上。

衣服可带轻薄、透气、易干的速干衣裤，以及冲锋衣裤、抓绒衣、羽绒服等保暖衣物。鞋子要选择专业的徒步鞋，或防滑性强的越野跑鞋。此外，雨衣、帽子等备用衣物也要准备。

食物要以易携带、适宜补充能量为主，比如自热食品、面包、水果、能量胶、能量棒等。徒步过程中耗水量较大，可带水袋、软水壶、水瓶。

辅助装备上，登山杖能节省体力、保持平衡、保护膝盖。手持GPS设备或GPS手表能帮助定位，保证安全。头灯要选择强光款，还要带备用电池。止痛药、肠胃药、高反药、创可贴、绷带等，以及防晒霜、太阳镜、面巾等物品，同样必不可少。

多日徒步或者长线徒步需带重装装备。在轻装装备的基础上，要携带容量更大的背包和以下物品：轻量化的帐篷，在高海拔地区徒步要选择防风抗雪款；轻便、保暖的羽绒睡袋，或者性价比更高的棉睡袋；能防水、防硌、保暖的防潮垫。

《 人民日报 》（ 2025年05月19日 15 版）