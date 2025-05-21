小满湿热交织季 健脾祛湿护健康

新华社北京5月20日电（记者田晓航、王烁）21日将迎来夏季的第二个节气小满。中医专家介绍，这一时期我国普遍进入夏季气候模式，气温升高、雨量充沛，容易带来食欲减退、心烦易怒等健康问题，养生防病重在健脾祛湿、清热解暑。

中国中医科学院西苑医院心血管一科主任医师董国菊介绍，小满节气暑热渐盛，湿热交织，昼夜温差明显，这种气候特点容易导致人体湿热困脾，表现为食欲减退、脘腹胀满、大便粘滞不爽等消化系统症状；或导致暑热扰心，出现心烦易怒、失眠多梦、口舌生疮等心火旺盛表现；气候忽冷忽热还易引发感冒、咳嗽等外感病症，过度贪凉饮冷则可能诱发腹痛、腹泻等脾胃虚寒症状。

小满时节养生防病，在饮食起居上该注意什么？董国菊说，饮食宜清淡利湿，可用药食同源的薏米、赤小豆等煮粥或煲汤食用，避免过食生冷油腻以防损伤脾阳、加重湿困；避免久居潮湿环境，午间暑热盛时减少外出，早晚天凉时适时添衣；可选择太极拳、八段锦等温和舒缓的运动，避免剧烈运动后大汗淋漓。

“根据中医理论，在五行中夏季对应心脏，暑热易扰心神，因此还应注重情志调养。”中国中医科学院西苑医院心血管一科主治医师寿鑫甜说，这一时期宜保持心境平和，避免情绪大起大落；老年人及心脑血管疾病患者应特别注意监测晨起血压和心率变化，保持适度饮水，避免高温时段外出，并随身携带急救药物。

小满时节还可采用中医外治方法来预防和应对常见健康问题。郑州市中医院治未病科副主任中医师张玲燕说，日常可通过背部的刮痧、拔罐、中药熏蒸以及艾灸足三里、阴陵泉、中脘、脾俞、胃俞等穴位，达到健脾化湿、祛病防病的效果。