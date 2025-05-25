以旧换新政策成效持续显现

今年以来，商务部会同相关部门扩围提质家电以旧换新政策，成效持续显现。数据显示，2024年9月至2025年4月，家电类商品零售额连续8个月保持两位数增长。今年4月，限额以上单位家用电器和音像器材类商品零售额同比增长38.8%，在16大类消费品增速中位列第一。

商务部家电以旧换新信息系统数据显示，今年1至4月，超过3400万名消费者参加家电产品以旧换新，累计购买的12类家电产品超过5100万台，带动销售1745亿元。国家统计局数据显示，今年1至4月，限额以上单位家电和音像器材类商品零售达3469亿元，同比增长23.9%，超出同期社会消费品零售总额增速19.2个百分点。

此外，商务部等部门发布《手机、平板、智能手表（手环）购新补贴实施方案》以来，补贴政策快速落地，总体实施顺利，成效明显。政策实施4个月，手机等数码产品补贴突破5000万件。商务部全国家电以旧换新及手机等购新信息系统数据显示，截至5月22日，已有4884.8万名消费者购买手机等数码产品5148.3万件，带动销售1432.6亿元。

今年1至4月，从统计数据看，限额以上单位通信器材类零售总额同比增长25.4%，在16大类消费品增速中位列第一。从购新数据看，补贴政策带动下假日消费更加火热，春节、清明节、“五一”期间，售价6000元以下手机日均销售额较非节假日增长18.5%；“五一”当周，全国售价6000元以下手机销售量、销售额环比分别增长22.7%、20.1%，山东、四川、湖北等11省手机销售量环比增长40%以上。20至40岁消费者是主要消费群体，在手机购新中占比62.8%。从第三方数据看，在手机等数码产品购新补贴政策带动下，消费结构向中高端跃迁，全国售价6000元以下手机销售量、销售额同比分别增长4.8%、14.8%；售价2000至4000元、4000至6000元手机销售量同比分别增长13%、43%。从供给端数据看，以电子信息制造业作为第一大支柱产业的东莞为例，在补贴政策带动下，2025年1至4月，该市限额以上单位通信器材类零售额累计增长75.3%，其中，4月当月增长97.5%。

商务部自贸区港建设协调司副司长、新闻发言人何咏前指出，家电以旧换新工作事关千家万户，商务部将做好组织实施，指导各地不断优化操作流程，强化政策宣介解读，持续提升家电以旧换新政策实效，不断激发家电市场消费活力。（记者 张翼 董蓓）