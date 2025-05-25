5月24日，新城控股“我爱你·五月”系列活动“吾悦爱健康”吉尼斯世界纪录挑战启幕。当天，来自全国的超千名参与者成功刷新“最多人同时线上线下跳操”吉尼斯世界纪录。

据悉，活动现场，上海、南京、天津、合肥、海口的千余名吾悦会员共跳健康操，成功完成近6分钟的“吾悦健康操”挑战，展现了全民健身的新热潮。经过预审材料的严格审核以及吉尼斯世界纪录认证官对现场挑战的专业认证，由吾悦广场发起的这场全民健身运动成功挑战了“最多人同时线上线下跳操”吉尼斯世界纪录。

据了解，新城控股于去年创新发布了吾悦商管“五边形经营理念”，即品质空间、与人欢喜、专业匠心、绿色智能、双向奔赴，持续为业主创造资产回报、为商家提供平台、为客户创造舒适体验，坚持做有人格的商业。而通过“我爱你·五月”等各类品牌IP及会员体系的打造及运营，新城控股进一步让消费者因为线下商业而欢喜，用健康、陪伴、愉悦的情绪价值，建立线下的差异化优势。

在5月24日的活动上，新城控股围绕 “吾悦爱健康” 开展了一系列举措。活动期间，在“吾悦爱健康”的统一主题之下，每座吾悦广场还结合自身特色打造丰富多样的健康活动，量身定制独具特色的场景体验，形成持续近30天的健康传播热潮。

此外，2025年“我爱你·五月”不仅延续“疯狂五小时”、“吾悦五点半”等经典动作，还落地了吾悦健康跑、亲子运动会、养生市集、中医义诊、芳疗体验、健康讲堂等多元化健康主题活动，持续为消费者带来丰富而具有创意的健康生活体验。