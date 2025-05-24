国家医保局：即时结算已覆盖77%统筹地区

中新网5月23日电 据国家医保局官方微信消息，2025年1月9日，国家医保局印发《关于推进基本医保基金即时结算改革的通知》(医保办发〔2025〕1号)，即时结算改革在全国正式拉开序幕，要求今年年底前80%左右统筹地区基本实现即时结算。这项改革通过最大限度压缩医保与定点医药机构的结算周期，为医药机构发展赋能助力。这是医保部门进一步自我革命、强化作风建设、回应定点医药机构关切的重要举措。经过四个月的不懈努力，改革速度超预期、改革成效已彰显。

即时结算已覆盖77%统筹地区

截至5月6日，全国启动即时结算统筹地区达到300个，占全国统筹地区的77%，比4月初新增130个。覆盖定点医药机构36.18万家，比4月初增加22.38万家，其中，定点医疗机构15.48万家，比4月初增加8.08万家；定点药店20.70万家，比4月初增加14.3万家。

六成启动统筹地区选择增加拨付频次

为做好因地制宜、分类施策，各统筹地区可根据本地医保基金运行状况和定点医药机构改革意愿，选择一种或多种方式推进改革。据统计，全国180个统筹地区选择增加拨付频次的结算方式，结算时限为医疗费用发生后1-7个工作日。223个统筹地区选择压缩月结算周期的方式，结算时限为定点医药机构申报截止后20个工作日以内。19个统筹地区选择按月预拨的方式，在医疗费用发生前即按月预拨一定资金给定点医药机构。

即时结算与预付金协同赋能

今年以来，全国300个启动即时结算的统筹地区已累计拨付医保基金3001亿元，与此同时，29个省份的284个统筹地区已预付医保资金763亿元，两项改革政策同向发力，协同赋能定点医药机构发展，减轻参保群众就医负担。