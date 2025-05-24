AI医生离我们还有多远？专家：AI“持证行医”仍需突破

中新网常州5月23日电 (唐娟 李祉萱 冯凯)AI“数字人”24小时导诊，手术记录几十秒自动生成……当这些医疗AI技术加速落地时，一场关于“AI医生”发展趋势的探讨在江苏常州展开。23日，第二届医疗大模型(LaMMs)专题研讨会开幕，吸引了众多医疗管理者、临床专家与AI科学家，共探医疗大模型技术如何推动诊疗智能化转型。

在常州市第一人民医院，一台搭载医疗大模型的“AI数字人”通过与患者的多轮智能问诊，精准匹配挂号科室，解决了患者“不知挂哪科”的难题。诊室内，医生佩戴的“智能麦克风”正将医患对话实时转化为结构化电子病历，后台大模型自动提取关键信息，生成规范的病历草稿。据测算，这项“诊间智录”技术可节省医生50%的文书时间，让问诊更聚焦于病情分析。

常州一院院长周军介绍，该院从导诊、检查到住院护理，已实现全流程智能化升级：无人机通过5G-A低空医疗航线，仅需7分钟即可将基层医院的检验样本送至院本部，效率较传统运输提升3倍；在手术室，AI大模型可自动生成手术记录，避免医生因多台手术连轴转而遗漏关键信息；住院部配备的智能床垫实时监测患者生命体征，一旦异常立即报警，护士通过智能手表即可接收呼叫并远程沟通。

“AI技术正在重塑医疗服务模式，但成为‘持证行医的AI医生’仍有很多路要走。”周军强调，“当前AI只能辅助诊断，医生需学会精调大模型，结合临床经验优化算法，才能让技术真正‘听懂’医疗需求。”

这一观点得到多位专家呼应。中国医院协会常务副会长毛群安指出，医疗AI的核心是“人机协同”，而非替代医生，“大模型需通过海量数据训练，但医疗数据的隐私性、复杂性远超其他领域，如何合规使用仍是瓶颈”。

全诊医学创始人薛翀表示：“不同模型在数据积累、场景适配性上各具优势，医院需根据需求‘量体裁衣’。”然而，技术落地仍面临多重挑战，模型与临床需求脱节是目前存在的主要问题。

尽管前路漫漫，与会者仍对医疗AI充满期待。常州一院党委书记华飞表示，常州一院计划在未来三年内将AI覆盖全院80%的诊疗流程。“AI不会淘汰医生，但会用AI的医生可能淘汰不会用的医生。”专家们一致认为，AI医生的“持证”之路需攻克技术、伦理、法律三重关卡。而当下，让医生掌握大模型精调能力，推动人机深度融合，或是迈向智慧医疗的关键一步。

会议期间，常州一院与常州大学、全诊医学共建的“医疗人工智能工程研究中心”正式揭牌。该中心将聚焦技术研发与临床转化，目标成为国内医疗AI的“创新引擎”。(完)