上海医保创新推出新生儿参保“免申办”服务

中新网上海5月23日电 (记者 许婧)记者23日从上海市医保局获悉，上海医保部门创新推出新生儿参保“免申办”服务，该“免申办”事项上线应用至今，上海已有881名新生儿成功建账。

据介绍，从2024年11月起，上海医保部门通过数据共享，以“出生医学证明”电子证照为载体，只要在上海定点医疗机构分娩的新生儿，同时父母双方或一方为上海户籍，新生儿即符合上海城乡居民基本医疗保险“免申办”的条件。

上海大数据中心根据电子证照数据，判断参保资格，通过“随申办”端内信息推送确认参保提醒。新生儿父母仅需“一键确认”，即可完成上海城乡居保参保，全程“零材料、零跑动”。

2024年11月推出的新生儿居保参保“免申办”，参保建账的平均时长从之前的30个自然日压减到2个工作日，医保部门为新生儿居保账户提供隔日建账服务。新生儿参加出生当年居保，医保账户将在扣款成功的次日开通，医保待遇可追溯至出生当日。而以前，新生儿必须先落户，才能够办理参保手续。在办理参保手续前产生的医疗费用只能先垫付，等落户参保后，再通过医保服务窗口进行报销。

上海医保部门表示，居民医保以自愿参保为基础，新生儿居保参保“免申办”政策保护了全体参保人的合法权益，同时也缓解了新生儿父母的养育焦虑。

值得一提的是，选择家庭共济组网功能的新生儿父母，新生儿参保通过共济缴费自动扣款，最快隔日开通居保账户。新生儿出生后，就能够享受居保待遇，直接就医或报销医药费用。

家庭共济无法组网或组网后共济缴费扣款失败的，家长需要通过税务部门提供的线上、线下渠道完成居保缴费。待缴费成功后，新生儿医保账户次日开通。(完)