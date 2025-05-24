北京市中小学生心理健康宣传教育月主题活动举办

中新网北京5月23日电 (记者 陈杭)记者23日从北京市教委获悉，“心向阳光 茁壮成长”中小学生心理健康宣传教育月主题活动在北京市少年宫举办，为首都师范大学“北京市学生身心健康成长服务基地”和北京教育学院“北京市基础教育心理健康实践指导基地”进行了正式授牌。

教育部体卫艺司副司长杨大研表示，北京市陆续出台“课间一刻钟”“体育八条”“身心健康二十条”等系列举措，体现了北京市对学生身心健康工作的高度重视。此次中小学生心理健康宣传教育月主题活动融入了五育融合、亲子互动等促进学生心理健康的有力措施。要以开展第2个全国学生心理健康宣传教育月为契机，以更加有力有效的工作，推动新时代学生心理健康工作高质量发展，促进学生身心健康、全面发展、快乐成长。

据悉，此次主题活动既是落实教育部第2个全国学生心理健康宣传教育月活动要求的具体举措，也是落实“身心健康二十条”的生动实践。目前，北京市各区和学校聚焦五育(德育、智育、体育、美育、劳动教育)融合、同伴和师生关系、亲子互动、资源赋能等主题，积极开展学生心理健康宣传教育月主题活动，市区校联动、家校社协同，合力打造学生健康成长支持环境，共同为学生身心健康发展保驾护航。

活动现场，北京市教委二级巡视员张晓玲分别为“北京市学生身心健康成长服务基地”和“北京市基础教育心理健康实践指导基地”进行授牌。

据悉，北京市教委完善学生身心健康市区校三级服务架构，充分发挥高校、科研院所的专业优势，强化工作触角和力量，在首都师范大学设立“北京学生身心健康成长服务基地”，充分发挥学校多学科专业力量支持优势，用好北京市教育、医疗等多领域专家资源，搭建更为专业的身心健康成长服务基地，通过多种方式提升学生积极心理品质的同时，为有需要的学生及家庭提供个性化的咨询服务，完善心理健康全链条支持体系。

北京市教委还在北京教育学院设立“北京市基础教育心理健康实践指导基地”，旨在构建市-区-校三级全员教师心理健康教育素养提升培训体系，研制心理健康课程与实践活动操作指引，加强对中小学校心理健康课程和实践活动的支持和指导，系统提升全员教师心理健康服务能力和学生心理健康教育实效，为北京市心理健康工作注入新活力。

活动现场还举办了亲子“健康乐跑”和“同伴游园”，借助体育运动、亲子互动与游戏活动搭建亲子及同伴间的沟通交流平台，让参与者在“乐跑”中体悟体育精神，于“互动”里促进亲子关系，在“游戏”中掌握心理知识，着力打造“运动赋能+情感联结+社会协同”的学生身心健康促进模式。

此次活动由北京市教委主办，北京市少年宫承办，首都师范大学、北京教育科学研究院和北京教育融媒体中心共同协办。(完)