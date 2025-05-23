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全民营养周|“增豆”饮食的好处，你都了解吗？
2025年05月23日16:50 来源：人民网
俗话说：“宁可食无肉，不可食无豆。”大豆富含优质蛋白质、钙、大豆异黄酮等多种有益成分。然而，关于豆制品食用，人们总有不少疑问：为什么要“增豆”饮食？豆制品的“伪装者”有哪些？豆奶和豆浆有什么区别？如何选择豆制品？
关于豆制品的种种疑惑，听听专家怎么说。
人民优选来了——
本期指导专家：中国疾控中心营养与健康所研究员张倩
(责编：郝帅、吕骞)
俗话说：“宁可食无肉，不可食无豆。”大豆富含优质蛋白质、钙、大豆异黄酮等多种有益成分。然而，关于豆制品食用，人们总有不少疑问：为什么要“增豆”饮食？豆制品的“伪装者”有哪些？豆奶和豆浆有什么区别？如何选择豆制品？
关于豆制品的种种疑惑，听听专家怎么说。
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