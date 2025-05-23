光明乳业领鲜升级发布会在上海启幕

2025年5月22日，“循光成长 鲜启未来”光明乳业领鲜升级发布会在上海世界会客厅启幕。光明乳业启动领鲜成果发布，并官宣新品牌代言人，以“鲜活营养+明星势能”双引擎，致力为消费者构建“更强保护力”的健康防线。

中国奶业协会副会长兼秘书长刘亚清，中国乳制品工业协会执行理事长刘美菊，中国工程院院士、江南大学教授金征宇，上海交通大学二级教授、上海市营养学会理事长蔡威，光明乳业党委书记、董事长黄黎明，光明乳业党委副书记、总裁贲敏等领导及媒体、经销商、合作伙伴出席本次发布会。

光明乳业党委书记、董事长黄黎明代表光明乳业致辞表示，作为百年乳企，光明乳业有担当、有责任引领行业开启未来，将继续秉承匠心品质和创新精神，以益民为初心，为消费者打造更加健康、营养、安全的乳制品，不断巩固品牌核心竞争力，矢志成为人民健康守护者和行业发展的引领者，让百年光明在新时代绽放新的生机与活力。

鲜活升级，为健康筑起更强保护力

现场，与会嘉宾共同回顾了20年来光明优倍的辉煌历程。上海交通大学二级教授、上海市营养学会理事长蔡威以奶制品与营养为切入点，解读了光明优倍焕新升级背后的科技创新与营养提升。

20年前，光明优倍鲜活上市，成为突破低温鲜奶领域瓶颈的鲜奶产品，更将“光明优倍”打造成中国鲜奶的代名词。20年来，光明优倍书写了中国乳业史一个又一个的“第一”和“唯一”——在乳品行业将五种活性营养物质印在产品包装上；销量可观，连续多年排名全国鲜牛奶销售额第一；品质可靠，成为第一个获得上海品牌认证的鲜奶品牌；持续焕新，成为首次使用纳滤浓缩与陶瓷微滤膜除菌组合工艺的更高蛋白牛奶产品。焕新升级后，光明优倍5.0超鲜牛乳富含5克优质乳蛋白，是普通纯牛奶的1.7倍，在保留更多优质营养的同时，还减少了消费者“钠”摄入过多的负担，更有300mg/L活性免疫球蛋白，为消费者提供更强保护力。

科研升级，守护全生命周期营养

发布会现场，光明乳业与多家专业机构达成合作，升级科研生态圈，为消费者提供覆盖整个生命周期的营养守护。

其中，江南大学是光明乳业科研路上的长期合作伙伴，双方携手25年。江南大学在科研领域的深厚积淀是光明乳业科技创新体系的重要组成部分，通过产学研结合，硕果累累，众多饱含科技含量的产品已然问世。本次，光明乳业与江南大学签署了又一份战略合作协议，旨在强化双方联系，携手续写合作新篇。

同时，光明乳业分别与上海市儿童医院消化感染科主任张婷、上海市生物医药技术研究院郑华军研究员签署了项目合作协议，未来将共同开展“益生菌发酵乳改善儿童非酒精性脂肪肝的随机对照”研究、“益生菌对MCI患者认知功能和肠道菌群的随机、双盲、安慰剂对照”临床试验等，深化产学研融合，破解行业难题，也为市场提供更多新品。

光明乳业的研发博士天团也在发布会现场亮相，以一首深情的诗朗诵，倾诉“把论文写在生产线，把成果装进奶罐里”的初心使命。科技创新始终是光明乳业的核心驱动力，光明乳业高度关注消费者的全生命周期营养需求，以一杯杯饱含温度的乳品，陪伴千万家庭走过人生四季。

在科研成果发布环节，全国劳模、光明乳业研究院主任、首席科学家刘振民分享了健康中国战略引领的新型乳品开发，这也意味着光明乳业将继续以“全生命周期营养守护”为核心理念，持续打造覆盖全品类的创新乳品。同济大学附属养志康复医院（上海市阳光康复中心）副院长、同济大学医学院教授罗剑分享了光明益固营养奶粉对骨量减少患者的临床有效性和安全性研究成果。这是去年5月光明乳业预防骨质流失健康公益项目的后续——经过一年时间，光明乳业带来的科研成果能为消费者骨骼健康提供精准的营养解决方案。

值得一提的是，发布会当天恰逢第十一届全民营养周。今年，我国持续推进“体重管理年”行动，2025年全民营养周的主题也是“吃动平衡、健康体重、全民行动”。科学减重已然成为全民健康的重要议题，流行病学者、复旦大学二级教授、营养研究院院长高翔分享了乳制品与健康的重要关系。光明乳业也当场启动“全民营养健康计划升级”，推出光明体重管理系列新品，包括健能轻盈UFIT、优倍5.0蛋白0脂超鲜牛乳、莫斯利安低GI酸奶、如实高蛋白酸奶等4款新品。作为今年“五五购物节”的重要内容，光明随心订还特别设计了“体重管理馆”，将全面上架体重管理系列新品。

跨界升级，齐绘品质生活新篇章

发布会上，刚刚以全球第92名的优异成绩跻身百强的本土种公牛“冠军侯”也通过视频亮相。核心种源的突破是光明乳业科技创新的重要成果，这一历史性突破标志着我国彻底打破了奶牛育种领域长期“受制于人”的困境，扭转了种源“卡脖子”的被动局面。这既是属于光明乳业的荣耀，更是中国乳业的历史性跨越。为了让更多人感受并了解光明乳业如何“养好牛、产好奶”，光明新鲜牧场全新启动——未来，在这座绿色牧场里，人们不仅能看到“牛宝”们的家，还有机会亲自喂养犊牛宝宝，并通过科普长廊了解光明乳业的品质好奶产业链。

作为中国最早推出“送奶上门”服务的乳制品企业，光明乳业旗下光明随心订让全国百万家庭每日清晨都能拥有一杯新鲜的营养乳品。此前，光明随心订深入社区，成功开展了“益民初心·爱满社区光明行”主题公益活动，让“爱”与“营养”触达更多的社区和家庭。发布会现场，光明乳业宣布“益民初心·爱满社区光明行”再升级，将从社区到园区、到校园、到更多的生活场景，让更多人感受到鲜活的光明营养和源源不断的光明温暖。

发布会现场，光明乳业宣布与上海国际电影电视节正式达成战略合作，双方携手以“品质”为纽带，共创乳业与艺术跨界融合新未来。在即将到来的上海国际电影电视节，光明优倍、光明优加将以官方合作伙伴、指定乳制品的新身份，分别为上海国际电影节和上海电视节提供鲜活营养。

展望未来，光明乳业将继续以全产业链协同创新为引擎，以品质坚守筑牢发展根基，以更强保护力守护全民营养健康，引领中国乳业向“鲜”前行。