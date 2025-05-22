加福加德亮相第27届中国国际焙烤展

5月19日，第27届中国国际焙烤展览会于上海虹桥国家会展中心拉开帷幕。广东加福加德食品技术股份有限公司（以下简称“加福加德”）凭借其在健康烘焙领域的创新成果和全产业链布局，成为展会的焦点之一。

此次展会中，加福加德不仅展示了其明星产品，还通过多维度的互动体验和行业论坛，展示了其响应国家粮食安全战略的实践成果，以及在清洁标签趋势下为行业带来的全新解决方案。

科技赋能全链布局，守护粮食安全与品质

加福加德将“藏粮于技”的理念融入企业发展的每一个环节。依托精选的进口麦源和全球领先的瑞士BUHLER智能化面粉生产线，打造了“加福七星”和“33牌”系列优质烘焙专用面粉。这些产品不仅实现了天然裸粉的卓越性能，更为市场提供了从田间到餐桌的全链条健康烘焙解决方案，确保了食品的健康、美味、安全与实惠。

展会现场，加福加德的全品类烘焙专用面粉矩阵吸引了众多目光。“加福七星”系列聚焦中高端饼店市场，以高品质原料和精湛工艺助力打造精品烘焙产品；“33 牌”则针对工业烘焙领域，以标准化、稳定化的产品特性帮助企业实现降本增效；健康全麦系列更是紧跟健康饮食潮流，推出符合亚洲人口感习惯的全麦烘焙产品，满足消费者对健康食品的需求。

在为期4天的展会中，加福加德通过“展+会”结合，向现场观众集中展示了以加福七星、33牌系列优质烘焙专用面粉打造的一站式全方位烘焙解决方案、清洁标签趋势下的健康烘焙新方向。创意十足的烘焙产品、清洁标签、健康美味概念吸引了大量观众打卡品尝，产品案例备受瞩目。无论是连锁饼店的创意烘焙产品，还是工业烘焙的标准化解决方案，亦或是聚焦健康主题的全麦烘焙品，加福加德均以精准的市场定位和卓越的产品品质，满足了多元化的烘焙需求。

为了让观众更直观地感受产品魅力，加福加德在展会现场打造了三大烘焙场景体验区。在七星饼店区，紧跟市场流行趋势，推出100 +清洁标签烘焙爆品方案，产品兼具颜值与风味，为饼店经营提供了丰富的灵感和实践方案；工业烘焙区则通过展示“33 牌”优质烘焙专用面粉在口味标准化和品质稳定性方面的优势，以及高性价比产品矩阵，为工业企业的发展提供了有力支持；健康全麦区聚焦健康烘焙主题，呈现了多款高满意度的全麦烘焙品，引领健康饮食新风尚。

行业生态共建：论坛发声与资源整合赋能产业升级

展会期间，由加福加德“33 牌”独家冠名的“2025第13届中国焙烤行业发展论坛” 成功举办。同时，加福加德还联合主办了“更健康、更美味、更安全、更实惠”第5届中国健康烘焙行业论坛。在这些论坛上，来自国内外的上百位知名专家、学者和企业领袖，围绕行业趋势、技术创新、市场动态等热点话题展开了深入探讨和思想碰撞，为烘焙行业搭建了高纬度的全系知识分享平台，推动行业朝着高质量发展方向迈进。

在由加福加德联合主办的“更健康更美味更安全更实惠”第5届中国健康烘焙行业论坛上，更是聚焦了目前全民饮食关注焦点——健康。由资深烘焙行业大咖，来自加福加德董事、营销总监杨震、资溪面包总经理钟涛、乐斯福中国工业销售总监沈浦松、明迪投资创始人吴迪年、盒马烘焙总经理凡得作为嘉宾，以烘焙行业的各产业链环节分享目前健康烘焙的前行脚步，深度剖析烘焙行业如何从烘焙原料、烘焙产品制作工艺等多方面入手以满足消费者多样化的产品和场景需求。

据了解，作为肇庆市福加德投资控股有限公司的下属企业，加福加德成立于2002年，20多年来专注于中高端烘焙面粉生产。作为国内首家整船进口小麦的民营企业，目前，公司拥有两大厂区，日处理小麦量超过2200吨，正在扩建的二期工程预计建成后年产能达150万吨。同时，公司率先引入全球首条工业4.0全智能化面粉生产线，实现了生产全程监控与产品追溯，确保产品质量始终保持高标准。

“加福七星”“33 牌”等中高端烘焙专用粉以高性价比、品质稳定等特性赢得了市场的广泛认可和消费者的信赖。目前，加福加德已启动上市进程，未来将继续扩大销售规模和研发投入，致力于让更多中国消费者享用到高品质、美味健康的面包产品。