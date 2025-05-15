吹进高校的“轻食风”是一次观念革新

“一份手撕鸡胸、一份紫薯、一份西兰花，没负担又好吃！”近日，天津大学卫津路校区学四食堂的轻食窗口前排起了队，学生自选拼搭自己的健康晚餐。今年春天以来，“轻食风”正在各地高校食堂兴起，北京、四川、安徽等地的高校食堂纷纷“上新”轻食减脂餐，“少油少盐、自由搭配、价格亲民”，“圈粉”大学生。

高校食堂的餐窗前悄然掀起“轻食革命”，应当说是年轻群体对健康危机的主动回应。当外卖平台上“炸鸡奶茶”订单居高不下，医院体检报告显示大学生脂肪肝检出率逐年上升，重油重糖的舌尖狂欢背后，是代谢负担与健康隐患的悄然累积。天津工业大学轻食窗口日均接待超300人次的盛况，印证了年轻一代并非忽视健康，而是缺乏将理念转化为实践的路径。诸如，轻食餐以30克小份计价、自由组合的模式，既破解了“一人食难控量”的困境，又用亲民价格消解了健康饮食“高成本”的认知壁垒，为科学膳食提供了可操作的现实方案。

更深层的变革在于饮食观念的迭代。大学校园轻食窗口不仅是菜品供给的优化，更是健康教育的延伸。当学生主动询问食材来源、烹饪方式，当“蛋白质-碳水-纤维”的搭配原则取代“酸甜麻辣”的感性选择，这场风潮有利于推动大学生理性饮食观重构。

“轻食风”将健康知识融入日常就餐场景，成为一堂生动的“食育课”。天津工业大学学生主动询问食材来源、烹饪方式，学校发起“快乐瘦身吧”打卡计划，这些细节表明，轻食正推动学生从被动接受健康信息，转向主动探索与实践。高校通过饮食服务的优化，将健康理念植入校园文化，构建起“饮食-教育-生活”三位一体的育人模式。

“轻食风”健康与好吃兼得，才能赢得大学生普遍青睐，对校园餐饮服务创新提出新要求。天津工业大学打造的“中式轻食”概念，用传统烹饪方式保留风味，以自制酱汁平衡口感，既满足年轻味蕾的挑剔，又守住健康底线。这种供给侧改革，打破了“健康餐不好吃”的刻板印象，让科学饮食与美味体验实现共生。

高校在健康饮食领域仍大有可为。高校可进一步深化“医校合作”，引入中医食疗、运动营养等专业资源；利用大数据分析学生饮食偏好，提供精准健康指导；开发特色饮食课程，让健康理念从餐桌延伸到课堂。当健康饮食成为校园文化的一部分，学生将终身受益。

当然，校园轻食革命的持续性仍需多方合力，才能使之从自发上升为大学生活教育与服务的自觉。大学应当因势利导，纳入大学生活教育，加强科学饮食理念与常识教育普及，引导大学生积极响应与践行；同时，优化大学校园餐饮服务，扩大健康餐饮产品供给，尝试个性化餐饮指导服务。例如，将饮食管理融入校园文化，通过团体激励培养学生健康饮食习惯。又如，将科学膳食从食堂窗口延伸至健康教育课程，从运动场打卡扩展至生活方式重塑，更深层引导大学生科学健康生活方式构建。

轻食餐盘里的色彩搭配，映照着健康中国的未来图景。当年轻一代学会用数据丈量饮食，用理性驾驭欲望，这场始于校园的餐桌革命，终将成为全民健康素养提升的重要注脚。（木须虫）