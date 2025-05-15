北京发布“中小学生身心健康二十条”

本报北京5月14日电（记者闫伊乔）北京市委教育科技人才工作领导小组日前印发《关于促进中小学生身心健康发展的若干意见》，即“中小学生身心健康二十条”。20项具体措施聚焦五育融合、学校主导、家庭育人、社会参与、组织保障5个方面，首次对学生身心健康进行一体谋划部署。

意见强调要在运动锻炼中实现身体和心理同步成长。发挥体育思政育人的重要作用，课内、课间、课后服务一体化设计，工作重点放在培养学生体育兴趣和运动内驱力上，强化体育运动对学生身体素质、心理韧性、抗挫能力和团队协作精神的培育。

意见明确了学校、家庭、社会3个层面的任务。据悉，北京市将促进身心健康素养培育融入校园生活全场景：鼓励在学校公共区域打造心理角、互动墙、减压装置等，推动形成积极向上、开放包容的校园文化；支持专业社工、志愿者等开展学生身心健康服务，形成“大健康”教育格局；落实政府、企业、学校、家庭、社会保护责任，共同加强学生使用网络社交平台管理；鼓励学生和家长共同开展“息屏行动”，减少对电子产品过度依赖……协同家校社资源搭建全域护航机制，更好支持和服务学生健康成长、全面发展。

此外，北京市率先构建市、区、校三级身心健康评价指标体系，结合学生健康数据变化趋势，提出体质健康、近视、肥胖、脊柱侧弯、心理健康等方面评价指标，将其作为落实身心健康改革任务的重要抓手。坚持以数据说话，各区、学校深度挖掘和分析学生身心健康数据，聚焦突出问题，有针对性地调整预防干预策略，切实提升工作科学性和实效性。

《 人民日报 》（ 2025年05月15日 17 版）