食养药膳被纳入400余个中医诊疗方案

新华社北京5月15日电（记者田晓航）记者从国家中医药管理局15日举行的新闻发布会获悉，国家中医药局将食养药膳纳入各类方案、指南，组织制定的400余个中医诊疗方案、50多个中医护理方案、20项中医治未病干预指南均包含饮食调护内容，并在全国推广使用。

中医食养药膳历经数千年实践与发展，在维护人民群众身体健康和疾病防治、康复方面发挥着独特作用。随着经济社会发展，人们主动健康意识增强，中医食养药膳越来越受关注。

国家中医药管理局中西医结合与少数民族医药司副司长欧阳波介绍，国家中医药局把食养药膳纳入维护人民群众身体健康之中，在《中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）》《国民营养计划（2017—2030年）》等文件中对药膳、传统食养等工作作出部署；积极发挥食养药膳在健康促进、慢病防治和康复中的作用，启动实施中医药健康促进行动，明确提出鼓励医疗卫生机构开展中医药膳服务。

同时，我国持续加强食养药膳标准化建设和相关人才培养。据介绍，中华中医药学会、中国药膳研究会已发布《药食同源药膳标准通则》《春季节气养生药膳指南》等9项中医药团体标准；国家中医药局支持建设4个中医养生学重点学科，并支持有关单位举办与食养药膳有关的国家级中医药继续教育项目。

欧阳波表示，下一步，国家中医药局将加强食养药膳有关科普宣传和推广应用，并将指导中医医院加强营养科、治未病科设置和服务能力建设，推动家庭医生提供个性化膳食指导服务。

中国药膳研究会会长蒋健说，研究会将加大科研组织力度，开发出更多安全有效的药膳产品；加强标准体系建设，倡导保证产品质量、提高服务水平；不断推动跨界融合与产业链整合，打通上下游链条，为消费者提供更加丰富的产品。