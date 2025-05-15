营养、运动、睡眠如何协同才能高效管理体重？听专家科普

春末夏初，瘦身减重正当时。在体重管理中，营养、运动、睡眠如何相互配合，才能发挥“三驾马车”的协同效应？

上海市运动促进健康专家委员会副主任兼职场分会主任朱娴14日表示，均衡营养(控制热量缺口)、适量运动(加速热量消耗)、优质睡眠(调节中枢神经提高代谢)，三种方式深度结合，产生协同效应，减脂最高效。朱娴指出，过度压力不利于减重，暴饮暴食会走向减重的反面；节食、大强度运动、休息失衡，这些都对身体造成额外压力。

由上海市卫生健康委、上海市中医药管理局、上海市疾控局、上海市爱卫办主办的健康科普大平台——“上海健康播报”第二期14日举行，特别邀请相关领域的专家聚焦体重管理话题。

对于久坐人群，如何减重？朱娴指出，久坐人群要学会把握碎片化时间，单次运动时间超过7分钟，强度适合，就能对身体机能产生改善效果。碎片化运动叠加和整段运动时间的效果相差无几。同时，久坐人群要精确把握热量需求。她提供了一个“通用模板”：每餐主食1个拳头、蔬菜2个拳头、肉蛋鱼虾1个手掌心大小，基本符合每日减脂的热量需求。她希望民众晚上最好在23:00前入睡，保证7小时睡眠；平时可多吃一些含镁的食物(如深绿色蔬菜、南瓜子等)，注意放松肌肉。

吃得少就可以控制体重吗？“轻断食”是否真能减肥？“减重需要吃得少，还要吃得好、吃得饱。”上海市医学会肠外肠内营养学专科分会副主任委员、华东医院营养科主任吴江直言，极端节食方式，例如：每日仅摄入极低热量，只喝水或只吃水果，虽可在短期内减重，但流失的主要是水分和肌肉；一旦恢复正常饮食，体重往往会剧烈反弹，这种现象被称为“溜溜球效应”。

这位专家表示，近年流行的“轻断食”提供一种新思路，肥胖症诊疗指南中也有推荐，常用的“5+2”模式，每周5天正常饮食(不暴饮暴食)，非连续的2天热量控制在500千卡至600千卡(女性500千卡、男性600千卡)。据介绍，断食日的热量限制可激活细胞自噬(清理老化细胞)，改善胰岛素敏感性，并促进脂肪分解。研究发现，“轻断食”可有效减少体脂，调节血糖、血脂。但是，孕妇、哺乳期女性、未成年人、老年人以及有低血糖、胃肠疾病史的人群避免尝试“轻断食”。

对网络平台常见的“减肥菌”，吴江解释，其中包含了具有减肥作用的益生菌和其他流行的减肥保健品。她介绍，从机制来看大致分为三类。第一类，可溶性膳食纤维(如低聚果糖、菊粉)等有助增加饱腹感；特定的益生菌菌株可通过调节激素影响食欲。但这些制剂单独应用效果并不显著，需要配合饮食和运动管理。

据悉，第二类产品通过干扰淀粉、脂肪等营养素吸收减少热量摄入。例如，白芸豆提取物可抑制淀粉分解，对减重有一定作用，但无法阻断单糖、双糖、蛋白质和脂肪等的吸收，效果有限。第三类如咖啡因、左旋肉碱等促进代谢的产品，人群补充效果不显著，容易产生耐受且长期效果有限。

关于网络流传的“碳水循环减肥法”“液断”饮食法，吴江指出，这两种方法都非常极端、能量很低，身体在极端饮食下启动“应急模式”，通过糖原储备消耗、能量不足导致的肌肉分解实现体重下降。“这些以牺牲瘦体重为代价的减重方式，将直接导致基础代谢率下降，形成‘易胖体质’的恶性循环。”她说，持续此类饮食可引发多重健康风险，导致各种营养素摄入不足，干扰正常身体功能，引起营养不良。极端饮食实践者在恢复正常饮食后，非常容易出现报复性体重反弹。

在采访中，记者了解到，睡眠也会影响减重。上海市医学会科普专科分会青年委员会副主任委员、上海市精神卫生中心主任医师乔颖表示，睡眠不仅是恢复精力的过程，也是代谢调节、科学减重的重要环节。睡眠不足会使“饥饿素”分泌增加，同时抑制“饱腹激素”(“瘦素”)生成，往往导致每日多摄入约385千卡热量，相当于多吃一碗米饭。深度睡眠阶段是生长激素分泌高峰，可促进脂肪分解。长期睡眠不足者，内脏脂肪的堆积速度比正常睡眠者快30%。研究显示，缺觉者面对甜食时，大脑奖赏中枢激活强度增加60%。因此，缺觉者会更倾向于选择高糖高脂食物。

她建议，18岁至65岁的成年人每天睡7小时至9小时，65岁以上人群每天睡7小时至8小时。白天补觉就可以抵消透支的睡眠吗？乔颖说，睡眠没有叠加作用。“最佳睡眠时间，错过了便再也回不去。”她说，与生物钟背道而驰的狂欢，需用余生的健康“分期偿还”。