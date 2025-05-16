备孕和孕期，准妈妈补充这些营养

当准妈妈们开始规划迎接一个健康可爱的宝宝时，营养补充就成了一件大事。科学合理的营养补充不仅关乎妈妈的健康状态，也直接影响宝宝的生长发育。那么，备孕和孕期到底该怎么吃？需要重点关注哪些营养素？在2025年全民营养周到来之际，“人民优选来了”带您了解备孕和孕期的营养知识。

本期指导专家：中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员 何丽