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人民优选来了

备孕和孕期，准妈妈补充这些营养

陈子源

2025年05月16日08:48 来源：人民网

当准妈妈们开始规划迎接一个健康可爱的宝宝时，营养补充就成了一件大事。科学合理的营养补充不仅关乎妈妈的健康状态，也直接影响宝宝的生长发育。那么，备孕和孕期到底该怎么吃？需要重点关注哪些营养素？在2025年全民营养周到来之际，“人民优选来了”带您了解备孕和孕期的营养知识。

本期指导专家：中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员 何丽

(责编：郝帅、高雷)




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