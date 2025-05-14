近期，国家市场监督管理总局和中国消费者协会联合发布直播带货消费提示，提醒消费者科学认知、理性消费，帮助广大消费者规避消费风险，维护自身权益。

网络直播带货作为一种新兴消费模式快速发展，在为消费者提供便利的同时，也出现了虚假宣传、商品质量参差不齐、售后服务缺失等问题。通过直播平台选购商品需要注意什么？

选择正规直播平台购物。选择信誉良好、资质齐全、消费者评价较高的正规平台进行消费，核实商家的营业执照、经营资质等信息，确保其合法合规。警惕通过个人社交账号、临时链接等非正规渠道进行的交易，不要轻信和点击来源不明的购物链接。建议全程在直播平台内置购物系统完成交易，切勿脱离平台进行私下转账交易。

理性对待直播营销话术。警惕“全网最低价”“限量秒杀”“5秒下链接”等宣传，通过第三方比价工具核实历史价格，谨防虚构原价陷阱。不轻信“百分百正品”“特效保证”等绝对化承诺，要求主播出示商品检测报告、授权证书等证明文件。注意识别“刷单炒信”行为，综合查看商品详情页参数、用户真实评价等多维度信息。避免因支持“偶像”“家人”等情感因素冲动消费。

重点品类审慎选购。选购保健食品时，要通过正规渠道，并认准产品包装上的保健食品“蓝帽子”标志，核对保健食品注册号/备案号，根据保健食品的保健功能、适宜人群、不适宜人群等信息科学选择，谨防虚假夸大宣传。选购跨境商品时，要清楚我国对跨境电商零售进口商品实行正面清单管理，正面清单目录内包括酒、饮料、调味品、食用油等食品。根据相关规定，跨境电商零售进口食品原产地有关质量、安全、卫生、环保、标识等标准或技术规范要求，可能与我国标准存在差异，消费者自行承担相关风险。尤其是宣称“功能”的进口食品，其管理方式可能与我国不同，应谨慎购买。

留存完整消费凭证。在购买商品和服务时，应注意留存完整的消费凭证。使用平台录屏功能保存商品宣传全过程，重点记录质量承诺、售后服务等关键内容；妥善保存订单详情、支付凭证、物流信息等电子证据，对重要信息进行截图备份；通过平台官方渠道与客服沟通，文字聊天的记录需完整保存，电话沟通应录音存证；签收商品时要谨慎，特别是易碎、贵重物品，要当场查验外观及基本功能，必要时需全程录像。

依法维护自身权益。根据消费者权益保护法，除定作、鲜活易腐等特殊商品外，网购商品均享有七日无理由退货权。若商家设置“不退不换”等霸王条款，可依法主张权益。如果发现商品存在质量问题，及时通过平台维权通道发起售后申请；如果遭遇虚假宣传或消费欺诈，可通过智慧315投诉平台或者热线电话010—63281315向消协组织投诉，也可以向有关监管部门举报。对于金额较大、涉嫌刑事犯罪的案件，应向公安机关报案并提交相关证据。

《 人民日报 》（ 2025年05月14日 19 版）