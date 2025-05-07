有了新手机，闲置的旧手机怎么处理？

日前，我国在资源循环领域首家央企——中国资源循环集团有限公司宣布，将面向全国所有省会城市开通手机安全回收处置服务。对不少消费者而言，家里的闲置手机多了个去处。

闲置手机的处理问题，许多消费者或多或少都面临过。随着我国智能手机普及率持续提升和更新换代速度加快，废旧手机数量呈爆发式增长。中国循环经济协会数据显示，我国每年新增废旧手机超过4亿部。

闲置的手机去哪儿了？“担心信息泄露、担心数据安全”“市场上旧手机回收往往值不了多少钱”“值得信赖的手机回收处理机构也不多”……说起这个话题，消费者烦忧不少，以至于闲置手机常被遗忘在角落，“谁家里还没有几部弃之不用的旧手机呢。”

但未经妥善处理的旧手机也会带来资源的巨大浪费。手机富含铜、金、银、镍、锡等金属及塑料、玻璃等，大量的废旧手机回收再利用，具有巨大的经济和生态价值。业内人士估算，其市场规模价值近千亿元。数据显示，1吨旧手机能累计提取约400克黄金。

作为中央企业，中国资源循环集团有限公司参与废旧手机回收，具体怎么做？

据介绍，消费者可通过“芯碎无忧”小程序或拨打服务热线下单回收手机，既可以选择邮寄处置，也可以选择上门处置。记者通过微信端打开“芯碎无忧”小程序，发现“手机安全回收处置”的显著标识，点击“进入首页”即可进入处置页面，操作简单方便。

如果选择邮寄处置，中国邮政工作人员将当面把手机装进EMS密封袋，并标注唯一全程可追溯身份识别码。此后，包裹将通过中国邮政EMS专用邮路被运送至中国资环电器电子循环利用汕头贵屿基地，整个过程可视化、可监控、可溯源。

邮寄处置的手机被回收到汕头贵屿基地后，将在保密车间经过安全拆解、机械破碎，进行末端熔炼，最终实现手机安全销毁。

如果选择上门现场回收，工作人员会带着专用特种破碎设备上门，将手机当场破碎成粉末，确保手机数据现场清除，然后用密封袋包装好安全存放，再统一进行资源化利用。据悉，中国资环已研制出移动破碎模块集装箱车，可提供上门批量销毁服务。目前，上门处置服务已在北京、上海、天津、深圳四个城市试点推广。

可以看出，与传统的废旧手机回收相比，更加重视数据隐私安全是中国资环集团手机回收处置业务的一大看点。此前，消费者普遍担忧旧手机数据泄露，而旧手机经过回收、流转、拆解和破碎等处理，可以基本免除顾虑。

中国资源循环集团手机回收项目负责人介绍，针对手机破碎粉末，将利用贵屿火法项目优化技术路线，将稀贵金属有效提炼出来，充分利用其中蕴含的金、银、铜等贵金属，既保障回收后个人信息不泄露，又实现资源循环利用。目前，手机安全回收处置暂不收取费用，回收项目也将不断改进优化消费者体验。