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立夏时节如何祛湿护心？不妨试试“三护”法则

陈子源

2025年05月07日09:23 来源：人民网

立夏作为夏天的第一个节气，暖阳高照、万物蓬勃生长。中医认为“夏气与心气相通”，顺时养生，立夏之后更要注意“养心”。立夏时节要想祛湿护心，有哪些妙招？往下看，一同了解↓

审核专家：广东省中医院心血管科大科主任邹旭

策划/设计：陈子源

(责编：杨虞波罗、吕骞)




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