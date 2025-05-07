专家：心梗症状不可忽视 需熟记两个“120”

中新网上海5月6日电 (陈静 张鹏)急性心肌梗死是冠状动脉急性、持续性缺血缺氧引起的心肌坏死，为一种常见的心脑血管疾病。上海四一一医院心内科主任胡高频教授6日表示，患者心梗发作时的典型症状为胸骨后或心前区剧烈的压榨性疼痛，可向左上臂、下颌、颈部、背或肩部放射。部分患者会伴有恶心、呕吐、大汗或呼吸困难，甚至发生晕厥。通常心肌缺血导致的胸部不适症状表现为弥漫性，而非局限性，无明确定位。

年逾六旬的张先生虽然半个月来反复胸痛，且经常两个胳膊麻木、疼痛，但是他毫不在意。在医院开药回家的当天晚上即出现心肌梗死。胡高频教授6日为记者分享了如上病例。他提醒广大冠心病患者要学会自我判断，如果有不适症状及时到医院就诊，并遵照医嘱检查治疗。

胡高频教授介绍，当天，在门诊中，医生已经基本确定张先生的不适是冠心病引起，随时可能发生急性心肌梗死等意外，并建议其住院治疗，接受心电图和心肌梗死相关指标检查，并尽快做冠状动脉造影，但张先生并不相信自己有问题，执意要求开药回家。次日凌晨被送入医院时，患者剧烈呕吐，烦躁不安，情况十分危急。其心电图检查提示患者急性前壁ST段抬高型心肌梗死。造影发现患者前降支近段完全闭塞伴血栓，需尽快开通这条完全闭塞血管，恢复心脏血流。医生团队开展急诊手术：抽吸血栓、球囊扩张、放置支架。

胡高频教授提醒民众，对于心肌梗死患者来说，早期的救治至关重要。两个“120”应该熟知熟记，一是急性心肌梗死发生后，要迅即拨打120；二是急性心肌梗死抢救的黄金时间为120分钟，从发病至开通梗死血管，若能在120分钟内完成，可大大降低病死率和致残率，取得良好的治疗效果。

据悉，近年来，45岁以下民众心梗发病率逐年上升。胡高频教授表示，导致急性心肌梗死的病因及危险因素包括：高龄、高血压、高血脂、糖尿病、肥胖等，而作息不规律、过度劳累、久坐、吸烟、饮酒等生活类因素，是心梗发病日益年轻化的主要原因。尽早发现、尽早诊断和尽早救治是挽救心梗患者生命的关键，也是改善心梗患者长期生活质量和预后的基石。

突发急性心肌梗死如何自救？这位专家指出，除了及时拨打“120”急救电话。患者应在最靠近门的合适位置平卧休息，保证急救人员到达后能够第一时间发现自己。此外，患者应舌下含服硝酸甘油等药物，并尽量舒缓情绪。